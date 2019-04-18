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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 18 Nisan 2019 Çeyrek altın fiyatları )

18.04.2019 - 09:52 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 18 Nisan 2019 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı değer kaybederken, gram altın 236,7 liradan, çeyrek altın ise 389 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 236,7 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 235,1 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,68 primle 236,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 389 lira, Cumhuriyet altını 1.582 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,19 değer kaybıyla 1.271,75 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI BU VERİLERİ TAKİP EDECEK

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesinin altın fiyatlarını baskıladığını belirterek, "ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün bir ayın en yüksek seviyesi 2,61'i gördü. Teknik olarak ons altında düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Bugün altının ons fiyatının 1.272-1.279 dolar bandında işlem görmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içi piyasalarda gram altının dolar kuruna bağlı hareket ettiğini ifade eden Memiş, gram altın fiyatında 234 liranın destek, 237 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi. Memiş, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik verilerinin takip edileceğini bildirdi. 


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