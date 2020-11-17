1 Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatları? Çeyrek altın fiyatları? altın yorum, 17 Kasım altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 470 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1890 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, altın fiyatları üzerinde etkili olacak gelişmeleri bigpara için değerlendirdi.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 468 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 467 lira seviyesinden başladı. Dolar kuru ve ons altında yaşanan yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 466.12 lira seviyesini, en yüksek ise 470.95 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 12.35 itibarıyla yüzde 0.57 oranında yükselişle 470.61 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 771 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 173 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1892 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.16 oranında yükselişle 1890 dolardan işlem gördü.

Analistler, küresel ekonomilerde teşviklerin devam edeceği beklentisine karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatında yön arayışının sürdüğünü söyledi.

Pfizer ve BioNTech'in aşısının ardından dün de Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili açıklamaları sonrası altının ons fiyatı 1.865 dolara kadar geriledi. Moderna, hala süren çalışmalardan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

Bununla birlikte Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları sebebiyle sıkılaştırılan tedbirlerin piyasalarda teşvik beklentisini yükselttiğini kaydeden analistler, konuya ilişkin gelişmelerin, altının ons fiyatının yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.

ALTININ GÖZÜ BU GELİŞMELERDE

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

ABD’de koronavirüs enfeksiyonlarının artan hızı ve doların zayıflamasıyla birlikte aşı gelişmeleri yatırımcılar tarafından izleniyor. Bu kapsamda ABD'li ilaç şirketi Moderna’nın aşısının yüzde 94,5 oranında etkili olduğuna dair açıklamalar piyasada hareketlere neden oldu. Moderna’nın aşı açıklaması, Pfizer ve BioNTech SE’nin önceki hafta yaptığı açıklamalara benzer olumluluk aşılasa da, Pfizer aşısının aksine 30 gün buzdolabında dayanabiliyor olması ulaştırma ve dağıtım açısından kolaylık sağlıyor ve bu sorunu çözüyor. Bu iyimserliğin karşısında ise, halen salgının kötüleşmesinin yarattığı belirsizlik duruyor.

Covid-19 ve yüksek fiyatlar terazinin bir tarafında, dolar ve ABD tahvil faizlerinin eğilimi diğer tarafta duruyor. Diğer taraftan aşının durumu, ekonomiye dair varsayımlarda da değişim potansiyeli yarattığından parasal ve mali teşviklerin boyutunu etkileyebilir ve zaten küçülecek olan mali paketin biraz daha küçülmesine neden olabilir. ABD Merkez Bankası (Fed) ise, muhtemelen aralık ayında tahvil alımlarına ilişkin bir vade ayarlaması ile etkin olacak. Vakalar arttığı ve dolar zayıf kaldığı sürece yükseliş beklenebilir, kısa vadede ise bu bant hareketi biraz korunacak gibi görünüyor.

Kısa vadede dolar kuru hareketi Merkez Bankası kararıyla biraz daha aşağı giderse gram altında düşüş görmeye devam edebiliriz. Uzun vadede ise ons altın dinamiklerine bakılacaktır.

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