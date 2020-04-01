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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 1 Nisan altın fiyatları

01.04.2020 - 10:31 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 1 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 341 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1600 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1594 dolardan işlem görüyor. Özel fon yöneticisi Baştürk, "Gram altın tarafını toparlayacak olursak, ana stratejimiz uzun süredir ana yönün yukarı olduğu ve düşüşlerin kademeli alımlar için fırsat vermesi yönündeydi. Bu stratejimiz çalışıyor ve bir süre daha ön planda olacaktır" dedi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 340 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 338 lira seviyesinden başladı. Gram altın fiyatları, gün içerisinde en düşük 334.11 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 341.89 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 11.50 itibarıyla yüzde 1.53 oranında yükselişle 340.69 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise yüzde 1.12 oranında yükselişle 1594 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 560 lira, Cumhuriyet altını da 2.285 liradan satılıyor.

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Analistler, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini belirtirken, belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

DÜŞÜŞLER KADEMELİ ALIMLAR İÇİN FIRSAT 
Rıdvan Baştürk - Özel fon yöneticisi

Ons altında yaşanan düşüşlere rağmen, gram altında yukarı yönde seyir sürüyor. Bunun sebebi ise dolar kurunun yükselişine devam etmesi. Bu aşamada gram altın değerlendirirken işin temel analiz kısmından ziyade teknik analiz kısmını ön plana çıkarıyoruz. Çünkü günlük gelişmeler kafa karıştırabiliyor ancak ana teknik seviyeler takip edildiğinde daha net bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. 

Ons altında bir süredir teknik bir sıkışma izledik ve bu sıkışma dün aşağı yönde kırıldı. Bu durum kısa süreli baskı anlamına gelebilir. Yeni süreçte 1610 dolar direnci önemli olacaktır. Ons altında yaşanan düşüş eğiliminin tepe noktası 1610 dolarda oluştu. Eğer tekrar 1610 dolar üzeri bir hareket gelirse ons altında yükseliş eğilimi yeniden ivme kazanacaktır. Düşüşlerde ise kademeli alım fırsatları oluşabilir. 

Dolar kurunda ise yukarı yönde eğilim sürüyor. Her ne kadar temel analiz yönünde yeni bir gelişme olmasa da teknik görüntünün yukarı yönde eğilimi desteklediğini görmekteyiz. Özellikle bizim için önemli olan 6.38 TL desteğinin aşağı yönde kırılmaması yeniden yukarı yönde hareketleri destekledi.

Gram altın tarafını toparlayacak olursak, ana stratejimiz uzun süredir ana yönün yukarı olduğu ve düşüşlerin kademeli alımlar için fırsat vermesi yönündeydi. Bu stratejimiz çalışıyor ve bir süre daha ön planda olacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi gram altında day trade dediğimiz kısa süreli al-sat stratejisi yerine orta-uzun vade görüş açısı daha sağlıklı olacaktır.

Gram altın özelinde 333 TL seviyesi ara bir destek konumunda. Bu destek üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde momentum korunacaktır. Son tepe olan 343.5 TL ise direnç olarak izlenebilir. Yükselişlerin biraz daha momentum kazanması için bu eşiğin geçilmesi gerekmekte. 


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