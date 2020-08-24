Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? altın yorum, 24 Ağustos altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 457 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1946 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1934 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, "Ons altın rekor seviyeden bugüne kadar iniş çıkışlı bir seyir izledi ve henüz şu anda altın fiyatlarının gerileme ya da bir yükseliş trendi içine girdiğini söylememiz zor" şeklinde söylerken; izlenmesi gereken kritik seviyeleri belirtti.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 457 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 452.31 lira, en yüksek ise 458.11 lira seviyesini görürken; saat 09.09 itibarıyla yüzde 0.13 oranında düşüşle 457.27 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 753 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 135 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1946 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.31 oranında düşüşle 1934 dolardan işlem gördü.

##$HABER_1463888$##

ONS ALTINDA 1952 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Ons altın 6 Ağustos’ta gördüğü rekor seviyesi olan 2.069 dolardan bu yana izlediği kademeli geri çekilme sürecinde bugüne kadar iniş çıkışlı bir seyir izledi ve henüz şu anda altın fiyatlarının gerileme ya da bir yükseliş trendi içine girdiğini söylememiz zor. Ancak gelmiş olduğu seviyelerdeki hareketine baktığımızda yeniden çıkış yakalaması için 1952 dolar seviyesinin önemli bir direnç olarak öne çıktığını görüyoruz.

Geçen hafta özellikle cuma günü ABD 10 yıllık tahvillerine girişlerin olması ve Dolar Endeksinin yükselmesinden sonra ons altın 1.940 dolar seviyesinin de altına geriledi. Gerilemenin devam ederek 1.925 dolar altına inmesi ve buradan geri dönüşün 4 saatlik sürede toparlanmaması halinde düşüş eğiliminin artması ihtimalini kuvvetli görüyoruz.

Ons altın fiyatlarında bu hafta en belirleyici faktör perşembe ve cuma günleri yapılacak Jackson Hole Sempozyumundan gelecek haberler olacak. Özellikle perşembe günü FED Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmada parasal genişleme politikasında birtakım değişimler olup olmayacağına dair mesajlar aranacak. Bu kapsamda gelecek haberlere istinaden haftanın özellikle son 2 gününde ons altın fiyatlarında birtakım sert dalgalanmalar gündeme gelebilir.

Gram altın tarafında ise yukarı yönlü hareketlerde 460 TL seviyesini aşağı yönlü hareketlerde ise 453 TL seviyelerini yakından takip ediyoruz. Ons altın fiyatları ve dolar/TL kurundaki gelişmeler çerçevesinde bu sınırların üstüne ve altına doğru hareketlerin daha güçlü bir ivme yakalama olasılığını kuvvetli görüyoruz.

Etiketler