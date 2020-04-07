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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 7 Nisan altın fiyatları

07.04.2020 - 09:23 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 7 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken; şu dakikalarda 359 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1677 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1655 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 358 lira seviyesinde hareket ederken; yeni günde rekor seviyeden başladı. Altının gram fiyatı yeni haftada tarihi rekor seviyesini 365.13 lira seviyesine taşırken; saat 13.40 itibarıyla yüzde 0.71 oranında düşüşle 359.19 lira seviyesinde hareket ediyor.

Altının ons fiyatı ise 1677 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 5.72 oranında düşüşle 1655.48 dolardan işlem gördü.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ivme kaybetmesinin risk iştahını görece artırdığını ve bu durumun altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını belirtti.

Bugün, veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, Kovid-19'a ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.620 doların destek, 1.675 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 350 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.


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