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Altın fiyatlarında son durum

15.02.2018 - 10:30

Altının ons fiyatında yükseliş sürerken, gram altın 164,6 lira, çeyrek altın ise 270 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 164,6 lira seviyelerinde dengelendi. Dün ABD'de açıklanan verilerin ardından yükselişe geçen ons altından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 164,3 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 164,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 270 lira, Cumhuriyet altını da 1.102 liradan satılıyor. 

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Altın fiyatları dolardaki zayıf seyrin desteği ve ABD tüketici fiyatlarının ocak ayında beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi ardından yatırımcıların enflasyona karşı koruma amaçlı altın almalarıyla yükseldi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,354.55 doları gördü ve art arda dördüncü günde de kazanım kaydetmeye hazırlanıyor.

 

 


Etiketler

  • enflasyon
  • çeyrek altın
  • altının gram fiyatı
  • Cumhuriyet altını
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