Altın fiyatlarında son durum

Altının ons fiyatı, 1330 dolardan işlem görürken, gram altın 161,5 lira, çeyrek altın 265 liradan alıcı buldu. Gram altın ne kadar oldu , çeyrek altın fiyatları , güncel altın fiyatları ...

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 161,5 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü ons altındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 161,5 liradan tamamladı.

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Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 161,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.080 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyen ons altının fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 1.332,1 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTIN GERİLEDİ

Altın fiyatları ABD'de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed'in faiz artıracağı beklentilerinin güçlenmesine paralel olarak geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma günü yüzde 1.2 gerileyerek 7 Aralık'tan bu yana en sert düşüşü kaydettikten sonra bugün yüzde 0.2 ekside 1,330.6 dolardan işlem görüyor.

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