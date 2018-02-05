‹ Önceki Haber Japonya'da parasal gevşemeye devam Japonya'da parasal gevşemeye devam Sonraki Haber › Borsa İstanbul'da 'faiz' etkisi Borsa İstanbul'da 'faiz' etkisi

Altın fiyatlarında son durum

05.02.2018 - 10:43

Altının ons fiyatı, 1330 dolardan işlem görürken, gram altın 161,5 lira, çeyrek altın 265 liradan alıcı buldu. Gram altın ne kadar oldu , çeyrek altın fiyatları , güncel altın fiyatları ...

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 161,5 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü ons altındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 161,5 liradan tamamladı.

##$$ALTINWIDGET##$$

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 161,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.080 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyen ons altının fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 1.332,1 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTIN GERİLEDİ

Altın fiyatları ABD'de Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed'in faiz artıracağı beklentilerinin güçlenmesine paralel olarak geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma günü yüzde 1.2 gerileyerek 7 Aralık'tan bu yana en sert düşüşü kaydettikten sonra bugün yüzde 0.2 ekside 1,330.6 dolardan işlem görüyor.


Etiketler

  • altın fiyatları
  • çeyrek altın
  • gram altın
  • ons altın
‹ Önceki Haber Japonya'da parasal gevşemeye devam Japonya'da parasal gevşemeye devam Sonraki Haber › Borsa İstanbul'da 'faiz' etkisi Borsa İstanbul'da 'faiz' etkisi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
117.912 Değişim: -0,18% Hacim : 2.345 Mio.TL Son veri saati : 13:29
Düşük 117.191 05.02.2018 Yüksek 118.121
Açılış: 117.725
3,7673 Değişim: -0,08%
Düşük 3,7583 05.02.2018 Yüksek 3,7753
Açılış: 3,77045
4,6991 Değişim: 0,01%
Düşük 4,6849 05.02.2018 Yüksek 4,7056
Açılış: 4,6987
161,99 Değişim: 0,21%
Düşük 161,22 05.02.2018 Yüksek 162,03
Açılış: 161,65
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.