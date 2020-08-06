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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? altında rekor, altın yorum, 6 Ağustos altın fiyatları

06.08.2020 - 09:28 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? altında rekor, altın yorum, 6 Ağustos altın fiyatları

Altın fiyatları günlerdir hız kesmeden yükselirken; gram altın fiyatı yeni güne zirveden başladı. Ons altın fiyatı ise bugün en yüksek 2054 dolar seviyesini gördü.

Gram altın fiyatı, ons altın ve dolar kurundaki yükselişe paralel olarak rekor üzerine rekor kırarken; yeni güne de yeni tarihi zirvesinden başladı. Gram altın tarihi zirvesini 479.85 liraya taşırken; saat 13.30 yüzde 3.50 oranında yükselişle 477.91 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 316 liradan satılıyor.

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Küresel salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden geriliminden destek alan altın fiyatlarında hareketlilik sürerken; ons altın tarihi zirvesini dün 2055 dolar seviyesine taşıdı ve bugün ise gün içerisinde en yüksek 2054 doları gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda yüzde 0.52 oranında yükselişle 2048 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

ONS ALTIN YIL SONU TAHMİNİ 2500 DOLARA KADAR YÜKSELDİ
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Müdür Yardımcısı

Ons altın spot piyasalarında 2049 dolar seviyesinde seyrediyor. Ons altın genel olarak yukarı yönlü eğilimini koruyor. Yukarı eğilimini koruması için hem temel hem de teknik etkenler birbirini destekliyor. Ons altında yılsonu tahminleri 2400-2500 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bununla birlikte her geçen gün ons altındaki geri çekilmelerin sınırlı kaldığını ve bir önceki gün gördüğü seviyelere uğramadığını izliyoruz. Yükseliş eğiliminin sert olduğu böyle ortamlarda dikkatli olmakta fayda var. Bazı yerlerde ülke merkez bankalarının altın satışına başlayabileceğine yönelik yorumlara da rastlıyoruz. Trend yukarı gittiği sürece uzun pozisyonlar korunmalı. Ancak aşağı yönlü düzeltmelerde temkinli olmakta fayda var.

Gram hem onstan hem de dolar/TL’den etkileniyor. Dolayısıyla gram altın şu sıralar hem dolardan hem de onstan yukarı yönlü etkileniyor. Dolar/TL’de oynaklığın devam etmesi ve artış hızının yüzde 5 gibi olması halinde Merkez Bankasından bazı müdahaleler gelebilir. Böyle bir durumda gram altın pozisyonundan kar almakta ya da yeni pozisyonla için temkinli olmakta fayda var. 

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