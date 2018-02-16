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Güncel altın fiyatları , çeyrek altın ne kadar ( 16 Şubat altın fiyatları )

16.02.2018 - 10:12 | Son Güncelleme :

Altının ons fiyatı 3 haftanın zirvesine yakın hareket ederken, gram altın 164,6 lira, çeyrek altın ise 270 liradan alıcı buldu. Analistler, altının gram fiyatında 165,5 liranın önemli direnç konumunda olduğunu belirtti.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 164,6 lira seviyelerinde dengelendi. Dün altının ons fiyatından bulduğu destekle 165 lira sınırına kadar yükselen altının gram fiyatı, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle kazançlarını geri vererek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 163,9 liradan tamamladı. 

Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 164,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 270 lira, Cumhuriyet altını da 1.100 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN 3 HAFTANIN ZİRVESİNE YAKIN

Altın fiyatları dolardaki zayıf seyrin desteği ve yatırımcıların enflasyona karşı tedbir almış görünmesiyle yükseldi ve yaklaşık iki yılın en büyük haftalık kazanımını kaydetmeye hazırlanıyor. 

Altının spot piyasadaki ons fiyatı üç haftanın zirvesi olan 1,359.47 doları gördükten sonra yüzde 0.4 artışla 1,358.74 dolara yükseldi.

165,5 ÖNEMLİ DİRENÇ

Analistler, altının gram fiyatında tarihi zirvesi olan 165,5 liranın önemli direnç konumunda olduğunu belirterek, dolar kurundaki gerilemenin yurt içinde altın fiyatlarının yükselişini sınırladığını kaydetti.

Bugün yurt içinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile yapacağı görüşme, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.360 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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