Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Ons altın, Altında rekor, Altın yorum, 27 Temmuz altın fiyatı

Altının ons fiyatı 1944 dolara kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle, gram altın fiyatları da tarihi rekor seviyesini yeniledi.

Altın fiyatlarında rekor üzerine rekor kırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 418 liradan tamamlayan gram altın fiyatları, yeni haftaya tarihi yüksek seviyeden başladı. Gram altın Türkiye piyasalarının kapalı olduğu sırada uluslararası piyasalarda tarihi rekor seviyesini 428.17 liraya taşırken; saat 09.03 itibarıyla yüzde 1.81 oranında yükselişle 426.08 lira seviyesinde hareket ediyor.

Altının ons fiyatı ise, 1944 dolara kadar yükselerek 6 Eylül 2011'de gördüğü tarihi zirvesini yeniledi. Ons altın saat 09.00 itibarıyla yüzde 1.81 oranında yükselişle 1936 dolardan işlem görüyor.

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