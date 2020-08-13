Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 13 Ağustos altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 456 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise 1939 dolar seviyesinde hareket ediyor. Tera Menkul Ekonomisti Erkan, altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerini Bigpara'ya yaptı.

Gram altın fiyatları, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 457 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 435 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 450.87 lirayı, en yüksek 458.31 lirayı görürken; saat 17.07 itibarıyla yüzde 0.88 oranında yükselişle 456.21 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 94 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise gün içerisinde en yüksek 1943 doları, en düşük ise 1912 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 1.24 oranında yükselişle 1939 dolardan işlem görüyor.

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Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilimle birlikte ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin, altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

ALTIN GÜVENLİ VARLIK FAKTÖRÜNDEN DESTEK ALMAYI SÜRDÜRECEK

Enver Erkan – Tera Menkul Ekonomisti

Altın fiyatlarında 1900 dolar altına düştükten sonra doğal tepkinin geldiğini görüyoruz, 1900 dolar altına düşüş de çok uzun süreli rallinin bir düzeltmesi gibi görülebilir. Tabii, aşı haberleri ve mali teşviklerin ekonomiyi desteklemeye devam edeceği gibi iyimserlikler temel sebep oldu. Ancak piyasa koronavirüs salgını belirsizliği, ticaret savaşları, jeopolitik gelişmeler ve Trump mali paketi üzerindeki uzlaşmazlık gibi unsurları da bu süreçte göz ardı etti.

ABD 10 yıllıkları yüzde 0,69 seviyesine doğru bir stabilleşme gösterdi, ancak tahvil piyasasının gerçek anlamda bir ekonomik geri dönüşü fiyatlaması uzun vade açısından zor. Fed, henüz politika duruşunu çevirecek bir noktada değil, ekonomik destekler ekonomi kendi kendine yürümeye hazır olana kadar devam etmek durumunda… Altının güvenli varlık faktöründen destek alma durumu devam edecektir, kısa dönem için ise konsolidasyon görmemiz mümkün. Çünkü dolar, altın ve hisse senetlerini bir süre aynı dinamikler yönlendirecek.

Türk lirası bazlı altın fiyatlarının içinde ise, global altın fiyatı kadar kur volatilitesi etkisi de söz konusu… Türk lirası oynaklığı bu noktada yurtiçinde altın fiyatlarının düşüşünün kalıcı olmaması gibi bir etkide bulunabilir, uzun dönemde ise global altın fiyatının potansiyeli değerlendirilmeli.

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