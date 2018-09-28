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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 28 Eylül 2018 Çeyrek altın fiyatları )

28.09.2018 - 10:24
Altın fiyatlarında bu seviyelere dikkat!

Altının ons fiyatı hafif gerilerken, gram altın 227,9 liradan, çeyrek altın ise 367 liradan işlem görüyor. AA Finans Analisti Memiş, "Kısa vade için altının ons fiyatında 1.187-1.207 dolar, altının gram fiyatında 220-240 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 227,9 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 228,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 227,9 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 367 lira, Cumhuriyet altını da 1.523 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.182 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

AA Finans Analisti İslam Memiş, hafta boyunca baskı altında kalan altın fiyatlarının yatırımcısını üzdüğünü belirterek, "Kısa vade için altının ons fiyatında 1.187-1.207 dolar, altının gram fiyatında 220-240 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu, Almanya'da işsizlik ve ABD'de kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini söyledi. 


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