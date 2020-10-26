Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 26 Ekim altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 494 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1903 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, "Fiyatlama dinamikleri uzun dönemde normale dönecektir, ancak kısa vadede belirsizlikler iç içe geçmiş durumda" dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı yeni haftaya yükselişle başlarken; zirvesini 495.33 lira seviyesine taşıdı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 484.82 lira seviyesini görürken; saat 16.28 itibarıyla yüzde 1.64 oranında yükselişle 494.94 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 807 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 318 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 487 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 486 TL seviyesinden başlamıştı.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1906 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.12 oranında yükselişle 1903 dolardan işlem gördü.

ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve dolar endeksindeki yükseliş altının ons fiyatını baskılıyor.

KISA VADEDE BELİRSİZLİKLER İÇ İÇE GEÇMİŞ DURUMDA

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

ABD’de mali teşvik paketi umutları azaldıkça altın da baskı altında kalıyor ve 1900 doların üzerinde çok da yukarı doğru uzaklaşamıyor. Bir yandan da seçim belirsizliğinden dolayı çok da düşemiyor. Altını yakın dönemde yine dolar yönlendirmeye devam edecek görünüyor, çünkü risk algılanışı dolar üzerinden fiyatlara yansıyor ve altın açısından kısa vadedeki fiyatlamalarda direkt bir risk ilişkisi söz konusu değil. Dolayısıyla, mali teşvik iyimserliğinin dolar endeksini baskıladığı durumlarda altın pozitif, teşvik umutları azaldığında da dolar endeksi arttığından altın negatif oldu. Fiyatlama dinamikleri uzun dönemde normale dönecektir, ancak kısa vadede belirsizlikler iç içe geçmiş durumda.

Seçimden sonra mali teşvik konusu kadar, Covid-19 vakalarının ekonomik etkisi ve aşı haberlerine de bakmak durumunda olacağız. Kaotik seçim ya da kesin Biden/Trump galibiyeti gibi durumlar, sonra Biden gelirse daha fazla mali genişleme, Trump gelirse daha indirgenmiş mali paket beklentileri gelir. Piyasa olumluyu fiyatlar, ancak Biden reaksiyon aralığını genişletir. Uzun dönemde ise dinamikler bildiğimiz ezberlere dönecektir ve parasal ve mali teşvikler altını olumlu etkileyecektir.

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