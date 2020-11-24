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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 24 Kasım altın fiyatları

24.11.2020 - 10:40 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 24 Kasım altın fiyatları

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 465 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1814 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, "Piyasalar, aşı haberlerinden gelen iyimserliği ve ABD’de Joe Biden yönetimine yumuşak bir geçiş aşamasını değerlendiriyor. Bu kapsamda altın fiyatlarında aşağı hareket belirginlik kazandı" dedi.

Yeni güne düşüşle başlayan gram altın fiyatı, BDDK'nın aktif rasyonun kaldırılacağını açıklamasının ardından dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle 466 lira seviyesinden 461 lira seviyesine kadar geriledi. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 461.33 lira seviyesini, en yüksek ise 472.61 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 13.54 itibarıyla yüzde 0.01 oranında düşüşle 465.32 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 764 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 150 liradan satılıyor.

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Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 468 lira hareket ederken, yeni güne 464 lira seviyesinden başlamıştı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'deki başkanlık seçimlerindeki gerilimin azalması altının ons fiyatını baskılarken, gün içerisinde en yüksek 1839 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 1.21 oranında düşüşle 1814 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDA AŞAĞI HAREKET BELİRGİNLEŞTİ
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Piyasalar, aşı haberlerinden gelen iyimserliği ve ABD’de Joe Biden yönetimine yumuşak bir geçiş aşamasını değerlendiriyor. Bu kapsamda altın fiyatlarında aşağı hareket belirginlik kazandı ve 4 ayın en düşük seviyelerine doğru gerileme gözlemledik. Aşı gelişmeleri elbette yaşanan ekonomik resesyon etkisini azaltacak güçte bir hikaye olmasından dolayı ekonomik görünüm açısından daha fazla iyimserlik aşılıyor ve bu yüzden altın negatif.

Trump yönetimi, resmi kurumları Biden yönetimi ile işbirliğine çağırdığına göre de, bir nevi Trump yenilgiyi kabul etti sayılır ve resmi prosedür işliyor. Öte yandan, Biden’ın Hazine Bakanlığına eski Fed Başkanı Janet Yellen’i getirecek olması da, krizden çıkış tecrübesi olan kredibilitesi yüksek bir isim olmasından dolayı iyi yansıma buluyor. 

Altın fiyatındaki gerilemeyi, saydığımız iyimserlik faktörleri açıklamakla beraber söz konusu iyimserlik faktörlerinin aynı zamanda dolar açısından da negatif olduğunu hatırda tutmak gerekir. Mali teşvik paketinin de ötelenmesi veya boyutunun daha küçük olabilecek olması gibi etmenler çerçevesinde hem aşı gelişmeleri hem de dün gelen veriler itibariyle ekonomik aktivite anlamında ABD’nin iyi bir yerde görünmesi pakete karşı argümanları kuvvetlendirebilir, Fed de tüm bu gelişmeler ışığında aralık toplantısında daha aktif olabilir. Sonuçta ekonomik ve parasal teşviklerin zararından çok yararının olacağının düşünüldüğü bir dönemdeyiz, parasal teşviklerin ise etkisi daha çok ekonomi tarafında değil spekülasyon tarafında doğal olarak da finansal piyasalar ve varlık fiyatları tarafında oluyor. Mali ya da parasal genişleme altın pozitif olarak okunur.


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