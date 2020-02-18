Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 18 Şubat Çeyrek altın fiyatları )

Altın fiyatlarında yükseliş trendi sürerken; gün içerisinde gram altın 310 liraya kadar yükselerek 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın 507 liraya kadar yükselirken; altının ons fiyatı ise en yüksek 1589 dolar seviyesini gördü.

Altının gram fiyatı güne 309 lira seviyesinden başlarken, gün içerisinde en yüksek 310.30 TL seviyesine kadar yükseldi. Altının gram fiyatı böylelikle 26 Ağustos 2019 tarihinde gördüğü 314.74 lira seviyesinden sonra en yüksek rakamı ulaşmış oldu.

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 14.50 itibarıyla yüzde 0.71 yükselişle 309.51 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 506 lira, Cumhuriyet altını ise 2 bin 83 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yüzde 0.42 yükselişle 1.587 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün itibarıyla koronavirüs salgınından dolayı ölenlerin sayısının 1.869'a yükseldiğini belirterek, Apple'ın salgın nedeniyle ilk çeyrekte ciro hedefine ulaşamayacağını bildirmesinin de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını kaydetti.

Çin'deki yeni tip koronavirüsün etkilerinin bugün açıklanacak bazı makroekonomik verilerde gözlemleneceğini, bu nedenle piyasaların karışık bir seyir izlediğini ifade eden analistler, Suriye'deki gelişmelerin de risk algısını görece artırarak altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.562 doların destek, 1.589 dolar seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 305-310 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

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