‹ Önceki Haber Bakan Pekcan: Olumlu seyir göstergelere de yansıyor Bakan Pekcan: Olumlu seyir göstergelere de yansıyor Sonraki Haber › Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte piyasa beklentisi Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte piyasa beklentisi

Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 18 Şubat Çeyrek altın fiyatları )

18.02.2020 - 11:39 | Son Güncelleme :
Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 18 Şubat Çeyrek altın fiyatları )

Altın fiyatlarında yükseliş trendi sürerken; gün içerisinde gram altın 310 liraya kadar yükselerek 6 ayın en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın 507 liraya kadar yükselirken; altının ons fiyatı ise en yüksek 1589 dolar seviyesini gördü.

Altının gram fiyatı güne 309 lira seviyesinden başlarken, gün içerisinde en yüksek 310.30 TL seviyesine kadar yükseldi. Altının gram fiyatı böylelikle 26 Ağustos 2019 tarihinde gördüğü 314.74 lira seviyesinden sonra en yüksek rakamı ulaşmış oldu.

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 14.50 itibarıyla yüzde 0.71 yükselişle 309.51 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 506 lira, Cumhuriyet altını ise 2 bin 83 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da yüzde 0.42 yükselişle 1.587 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün itibarıyla koronavirüs salgınından dolayı ölenlerin sayısının 1.869'a yükseldiğini belirterek, Apple'ın salgın nedeniyle ilk çeyrekte ciro hedefine ulaşamayacağını bildirmesinin de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını kaydetti.

Çin'deki yeni tip koronavirüsün etkilerinin bugün açıklanacak bazı makroekonomik verilerde gözlemleneceğini, bu nedenle piyasaların karışık bir seyir izlediğini ifade eden analistler, Suriye'deki gelişmelerin de risk algısını görece artırarak altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.562 doların destek, 1.589 dolar seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 305-310 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

##$$ALTINWIDGET##$$


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
119.574 Değişim: -1,01% Hacim : 12.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 119.145 18.02.2020 Yüksek 120.451
Açılış: 120.451
6,0581 Değişim: 0,20%
Düşük 6,0411 18.02.2020 Yüksek 6,0735
Açılış: 6,0458
6,5547 Değişim: 0,05%
Düşük 6,5466 18.02.2020 Yüksek 6,5772
Açılış: 6,5512
312,40 Değişim: 1,64%
Düşük 307,15 18.02.2020 Yüksek 312,50
Açılış: 307,35
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.