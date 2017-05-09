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Altın fiyatları 7 haftanın dibine yakın! İşte son fiyatlar

09.05.2017 - 08:53 | Son Güncelleme : 09.05.2017 - 12:00

Altının ons fiyatı yedi haftanın en düşük seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın hafif yükselişle 232 liradan alıcı buluyor.

Altın fiyatları bugün hafif bir yükseliş gösterse de güvenli liman varlıklara olan talebin azalmasının etkisiyle yedi haftanın en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam ediyor.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,228.20 dolardan işlem görürken, dün 1,224.86 dolara inerek yedi haftanın en düşük seviyesini görmüştü.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,27 yükselişle 141 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,52 yükselişle 232 liradan, cumhuriyet altını ise 954 liradan alıcı buldu.

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