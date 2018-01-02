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Altın fiyatları 3 ayın zirvesini gördü!

02.01.2018 - 10:53

Altının ons fiyatı, 1310 doları görerek 3 ayın zirvesine ulaştı. Gram altın 159,3 lira, çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.065 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yılın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 159,3 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 158,80 liradan tamamladı.

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Gram altın, yılın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 159,3 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.065 liradan satılıyor. 

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise son dönemdeki yukarı yönlü seyrine devam ederek 1.310,35 dolar ile 3 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 1.309,7 dolar seviyesinde dengelendi. 


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  • kapalıçarşı altın fiyatları
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