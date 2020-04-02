Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 2 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırarken; şu dakikalarda 340 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1599 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1590 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ, "Altın için uzun vadede hala yükselişin oluşacağını düşünüyorum. Dolayısıyla geri çekilmeler bu anlamda fırsat olarak değerlendirilebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 341 lira seviyesinde bulunurken; yeni günde tarihi rekor seviyesini tazeledi. Gram altın rekor seviyesini 344.46 lira seviyesine taşırken; saat 11.39 itibarıyla yüzde 0.79 oranında düşüşle 340.43 lira seviyesinde işlem gördü.

Altının ons fiyatı ise 1599 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0.04 oranında düşüşle 1590 dolardan işlem gördü.

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Analistler, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini belirtirken, belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

ALTINDA UZUN VADEDE YÜKSELİŞ SÜRECEK

Eda Karadağ - İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

Ons altın için hareketli bir hafta geçiyor. Altın bu hafta 1635 dolar seviyesine doğru yükselmesine karşın bu seviyenin üzerine yükselmekte biraz zorlandı. Yeniden 1600 dolar seviyesinin altına doğru gerilemiş durumda. Altın için uzun vadede hala yükselişin oluşacağını düşünüyorum. Dolayısıyla geri çekilmeler bu anlamda fırsat olarak değerlendirilebilir.

Piyasalardaki panik havasından kaynaklı olarak altın destekli borsa fonları (ETF) altın varlıklarına ciddi bir talep oluştu ve rekor seviyeye yükseldi. Bunun nedeni ise yatırımcıların gelecek dönem için portföydeki risklerini korumak istemesinden dolayı olduğunu da belirtmek gerek. Belki altında teknikte aşağı yönde bir eğim oluşmuş gibi dursa bile yine de güvenli limanlara olan talebin hala canlı olması, altının geri çekilmesini kısıtlıyor.

Bu hafta içerisinde virüs ile ilgili gelişmeler yakından izlenirken, ABD’den vakaların artış hızının devam ediyor olması ve ölümlerin sürmesi, aynı şekilde Avrupa ve Türkiye’de bu tablonun devam etmesi aslında tedirgin edici bir durum. Özellikle, ABD bu hafta ölüm sayılarının daha da artmasını beklediklerini belirtti. Kısacası dünya genelinde bu durum bir süre daha devam edecek. Özellikle önümüzdeki iki hafta çok kritik. Bu iki haftanın sonunda normale dönmesi beklenmiyor ama dünya genelinde virüsün artış hızının azalıp azalmaması yakından izlenecek.

Azalmaya başlaması durumunda bir miktar panik havasının dağılmaya başlamasını söylemenin mümkün olabileceğini düşünürüm. Yine de kritik günlerdeyiz ve altın için olumlu bir dönem. Merkez Bankalarının uyguladıkları politikalar şimdilik çok etkili durmasa bile virüs korkusu bitince bu durum altın içinde pozitif fiyatlanacaktır. Bir kez daha diyecek olursam, altında geri çekilmeler bir fırsat yaratıyor.

Teknik olarak ele aldığımda, bu hafta 1570 dolar seviyesine doğru bir düşüşün ardından buradan aldığı destekle yeniden 1600 dolar seviyesine doğru bir tepki verme isteği içerisinde olduğunu gözlemliyorum. Altın için 1600 dolar seviyesi ara bir nokta ve psikolojik direnç. Bu direncin aşılması kazançları daha da genişletiyor. Bu anlamda önemli. Altında 22 haftalık ortalama 1540 dolar seviyesinden geçiyor. Yani altında olası satışlar bu destek noktasına kadar karşılandığı sürece ciddi bir satış baskısından bahsetmenin zor olabileceğini düşünürüm.

Gram altın içinse, 342 TL seviyelerinde işlem görüyor. Özellikle, bu hafta dolar kurunda 6.60 TL seviyesinin üzerindeki ısrarcı seyri gram altının yükselişini destekliyor. Ons altının da geri çekilmesinde sınırlı kalması sınırlı pozitif katkı sağlıyor. Kısacası, gram altın yatırımcısı mevcutta portföylerini korumaya devam edebilir. İlave alım yapmak isterlerse 340 TL’nin altına doğru hareketleri değerlendirmelerini öneririm.

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