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Altın 2 hafta sonra değer kazandı

17.06.2018 - 14:55 | Son Güncelleme :
Altın 2 hafta sonra değer kazandı

Altının gram fiyatı, 2 haftalık zayıf seyrinin ardından yükselişe geçerek 11 Haziran haftasını yüzde 3,9 değer kazancıyla 193,8 liradan tamamladı.

2018 yılına 158 lira seviyesinden başlayan gram altın, dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğilimde hareket ederek yılın ilk 5,5 ayında rekor üstüne rekor kırdı. Dolar kurunun 4,93 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test ettiği 23 Mayıs'ta 204,9 lirayı gördü. Gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz ve sadeleşme adımlarının ardından düşüşe geçti.

TCMB'nin attığı adımların ardından zirvede tutunamayan ve 2 hafta düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, dolar kurundan bulduğu destekle 11 Haziran haftasında tekrar yükselişe geçti. Gram altın, Ramazan Bayramı dolayısıyla yurt içinde 3,5 gün işlemin yapıldığı haftayı yüzde 3,9 değer kazancıyla 193,8 liradan tamamladı.

Dolar kurundaki sert hareketlerin etkisiyle bu yıl 158-205 lira arasında dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı 5,5 aydır yükseliş eğiliminde hareket ederken, yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 22 getiri sağladı. 

"ALTININ GRAM FİYATI YIL SONUNDA 220 LİRAYI GÖREBİLİR"

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan da Fed ve ECB'nin para politikasında sıkılaşmayı değerlendirmesinin gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde değer kaybına neden olabileceğini belirterek, "Yurt içinde seçimden sonra TCMB’nin sıkı para politikasını devam ettirme durumu söz konusu olacaktır. Bunun mali politikanın sıkılaştırılması ile de dengelenmesi gerekmektedir." dedi. 

Erkan, altının ons fiyatının, Fed’e rağmen etkin olmasını bekledikleri jeopolitik riskler ve ABD Başkanı Donald Trump kaynaklı piyasalarda oluşabilecek stres çerçevesinde yukarı yönlü hareket edebileceğini kaydetti. 

Altının ons fiyatında negatif senaryoda 1.260 dolar, pozitif senaryoda ise 1.365 doların görülebileceğini ifade eden Erkan, ons altın ve dolar kuru öngörüleri çerçevesinde altının gram fiyatının yıl sonunda 220 lirayı görebileceğini söyledi. 

Erkan, gram altında kısa vadeli teknik görünüme bakıldığında, 189,5-191,6 lira bölgesinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 

"Gram altın, ilgili bölge üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışını daha da güçlendirmek isteyebilir. Altının gram fiyatı 196,7 lira başta olmak üzere ve 199 ve 201,7 liraya yaklaşmak isteyebilir. Özellikle 196,7 lira üzerindeki kalıcı hareketler, çıkışın daha da güçlenmesine imkan tanıyabilir. Aksi takdirde 189,5-191,6 lira bölgesine doğru geri çekilme izlenebilir." 


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