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1 gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın yorum, 2 Aralık güncel altın fiyatları

02.12.2020 - 10:08 | Son Güncelleme :
1 gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın yorum, 2 Aralık güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 458 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1823 dolardan işlem görüyor. İnvestAZ Araştırma Müdürü Topçu, “2021 yılı altının yılı olacak ve altının bu uzun yolculuğunda 1765-1810 dolar hareketi daha başlangıç bile değil” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 456 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 453.12 lira seviyesini, en yüksek ise 461.23 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 15.07 itibarıyla yüzde 0.41 oranında yükselişle 458.71 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 89 liradan satılıyor.

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ABD'de teşvik paketine ilişkin olumlu haberler ons altın fiyatını desteklerken; altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1832 dolar seviyesini en düşük ise 1807 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.47 oranında yükselişle 1822 dolardan işlem gördü. Teşvik haberlerinin etkisiyle dolar endeksi dün 91.1 seviyesine kadar gerileyerek Nisan 2018 tarihinden beri en düşük seviyesini gördü.

2021 YILI ALTININ YILI OLACAK
Yusuf Topçu – İnvestAZ Araştırma Müdürü

Ons altında bahsettiğim 1765 dolar seviyesi dip oldu ve çok güçlü destek görevi gördü. 1800 doların altında sayılı gün geçiren ons altın tekrardan bu seviyenin üzerine çıkmış durumda. Euro/dolar paritesinin uzun bir aradan sonra 1.20’yi geçtiği günlerde 10 Aralık’taki Avrupa Merkez Bankası toplantısına da çok az bir zaman var.

Büyük parasal genişlemelerin devam edeceğinin sinyalleri önceden verilmişken bu toplantı sonrası paritede aşağı, altında ise yukarı yönlü hareketler sertleşecektir. 2021 yılı altının yılı olacak ve altının bu uzun yolculuğunda 1765-1810 dolar hareketi daha başlangıç bile değil.

Gram altında ise 540 TL’den başlayan düşüş 440 TL’ye kadar sürdü. Faizlerin artırıldığı ortamda, yabancı sermaye TL üzerinden aldığı faizden şu an için memnun ve dolar kuru 7.80 TL seviyelerinde sabit gözüküyor. Faiz koridoru daha fazla faize izin veriyor ve o alan kullanıldığı taktirde 7-7.20 TL seviyeleri mümkün. Gram altının fiyatlamasında gözler dolar kurunda olacak.


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