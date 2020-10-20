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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 20 Ekim altın fiyatları

20.10.2020 - 11:15 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 20 Ekim altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 482 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1901 dolardan işlem görüyor. İşte aracı kurumların altın analizleri...

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 484 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 482 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 480.11 lira, en yüksek ise 483.83 lira seviyesini görürken; saat 11.10 itibarıyla yüzde 0.14 oranında yükselişle 482.73 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 792 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 257 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1904 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.13 oranında düşüşle 1901 dolardan işlem gördü.

1900 DOLAR SEVİYESİ ÜZERİNDE KALICILIK KRİTİK
Ahlatcı Yatırım

Geçtiğimiz gün, doların ABD teşvik paketine dair umutların artması ile baskı altında kalması değerli metale destek olurken, Çin tarafında  açıklanan ekonomik veriler ve ABD on yıllık Tahvil faizlerinde  gözlenen hareketler Ons Altın’daki yükselişi sınırlandıran unsurlar  olarak karşımıza çıkmıştı. Bugün ise dikkatler yaklaşan ABD başkanlık  seçimleri öncesi ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi ve ABD  teşvik paketine ilişkin görüşmeler üzerinde olmaya devam ederken, ons altının henüz yönünü belirlemeyerek yatay seyrini sürdürdüğü  gözleniyor. Gün içerisinde takip edilen gelişmeler ve ABD veri akışı  öncesinde değerli metalin 1900 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık  sağlayamaması durumunda 1894 – 1884 destek seviyeleri izlenebilir. 

Olası bir yukarı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1915 – 1927 direnç  seviyelerine doğru yükselişler söz konusu olabilir.

Destekler: 1894 / 1884 / 1872
Dirençler: 1915 / 1927 / 1936 

TEPKİ ALIMLARI DİRENÇ  SEVİYELERİNİ GEÇMEKTE ZORLANABİLİR
Meksa Yatırım

Ons altın direnç seviyelerini geçmekte zorlandı. İlk destekler 1.895 ve  1.883-1.873 seviyelerinde bulunuyor.  Bu seviyelerin altında  verilecek sonraki destekler ise 1.850 ve 1.840 olarak görülüyor. İlk  dirençler 1.905-1.910 ve 1.1915 seviyelerinde. Sonraki dirençler ise 1.920-1.925 ve 1.933-1.947 noktalarında bulunuyor. Çıkış trendi  korunmakla birlikte destek seviyelerinde görülen tepki alımları direnç  seviyelerini geçmekte zorlanabilir.


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