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ASELSAN'ın milli çözümleri ile haberleşme emin ellerde

18.09.2024 - 13:27 | Son Güncelleme :
ASELSAN'ın milli çözümleri ile haberleşme emin ellerde | Yatırım Sözlüğü

Lübnan'da yaşanan çağrı cihazı patlamaları, haberleşme güvenliğinin önemini ortaya koyarken, ASELSAN, geliştirdiği yerli ve milli haberleşme sistemleri ile dışa bağımlılığı azaltıyor, güvenliği artırıyor, kullanıcısına sahada operasyonel avantaj sağlıyor.

Bu ve benzeri olaylar, güvenli haberleşme altyapısının zayıf olduğu durumlarda iletişim kanallarının manipüle edilebileceğini ve güvenlik açığı oluşturabileceğini gösterdi.

Türkiye, haberleşme gibi kritik bir altyapının güvenliğini sağlamak için çeşitli karşı önlemler geliştiriyor, var olan önlemleri güçlendiriyor ve milli çözümlerle haberleşme güvenliğini üst seviyede tutmayı hedefliyor.

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Bu çabalarda Türkiye'nin lider teknoloji şirketi ASELSAN önemli görev üstleniyor. ASELSAN, geliştirdiği yerli ve milli haberleşme sistemleri ile hem ülkenin hem de güvenlik güçlerinin iletişim altyapısını korumada kritik rol oynuyor.

ASELSAN, haberleşme teknolojilerindeki dışa bağımlılığı azaltmak ve güvenliği artırmak amacıyla bir dizi yenilikçi iletişim sistemi geliştirip kullanıma sunuyor. Bu sistemler, başta güvenlik güçlerinin faaliyetleri olmak üzere çeşitli hizmetlerin sunumunda güvenli ve kesintisiz haberleşme altyapısı sağlıyor. Söz konusu sistemlerin sahip olduğu üst düzey güvenlik tedbirleri, iletişim kanallarının manipüle edilmesini de önlüyor.

Emniyet için üretilen cep telefonu ve telsizin birleştiği yeni nesil iletişim cihazı olan 3810 Hibrit El Terminali, Jandarma için üretilen 3700 Yeni Nesil Telsiz, haberleşme sisteminin omurgasını oluşturan Taşınabilir Radyo Link Sistemi ve Dost Düşman Tanımlama Sistemi (IFF) gibi çözümler haberleşme güvenliği için geliştirilen sistemler olarak öne çıkıyor. 

KESİNTİSİZ İLETİŞİM, DOST DÜŞMAN TANIMA

Jandarma için özel olarak tasarlanan 3700 serisi telsizler, geniş kapsama alanı ve yüksek güvenlik standartlarıyla operasyonel haberleşmede güvenliği ve etkinliği artırıyor. Kesintisiz haberleşme ihtiyaçlarının son teknoloji çözümlerle optimize edildiği el telsizi, özellikle yoğun ses kullanımlı kamu güvenliği kullanıcıları için tasarlandı. Ürün, GPS konum servisi, bluetooth, USB, renkli ekran, titreşim ve akıllı şarj birimleriyle dikkati çekiyor. Kriptolu telsiz kullanıcıları için yazılım ve donanım kripto yeteneği bulunan telsiz, gizlenebilir ve standart formda farklı yan birimlere sahip bulunuyor.

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3810 Hibrit El Terminali, güvenlik güçlerinin uzun yıllardır kullandığı, geniş alanda etkili dar band sayısal telsiz özelliklerine akıllı telefon özelliklerini ekliyor. Kesintisiz haberleşmenin yanında görüntülü görüşme ve mesajlaşmayı tek cihazda birleştiren ASELSAN 3810, dar band sistemleri, özel görev kritik LTE şebekeleri ve ticari GSM şebekelerinde çalışabiliyor. Terminal, hem mobil hem de telsiz haberleşme fonksiyonlarını tek bir cihazda birleştirerek hızlı ve güvenli iletişim sağlıyor.

Taşınabilir Radyolink Haberleşme Sistemi, taktik sahada, birliklerin harekat ihtiyaçlarının gerektirdiği temel haberleşme servislerini entegre bir sistem çözümü ile karşılıyor. Sistem ile muharebe alanının yakın-gerçek zamanlı resminin ve bilgilerinin tüm savaş sistemleri arasında paylaşımına imkan verecek haberleşme omurga altyapısını oluşturulması hedefleniyor. Sistem, silah, sensör ve komuta merkezleri arasında gerekli olan önemli bilgilerin aktarımını ve bu bilgilerin komuta katında tüm seviyelerde izlenebilmesini sağlıyor.

Dost Düşman Tanımlama Sistemi, üzerinde yer aldığı askeri platformda dost ve düşman unsurların ayırt edilmesini sağlıyor. Bu ayrımı hızlı ve güvenilir şekilde yapan sistem, operasyonel sahadaki belirsizlikleri ortadan kaldırıyor, güvenliği üst seviyeye çıkarıyor.

ASELSAN’ın geliştirdiği bu ve benzeri çözümler haberleşme teknolojilerindeki dışa bağımlılığı azaltıyor, güvenliği artırıyor, kullanıcısına sahada operasyonel avantaj sağlıyor.


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