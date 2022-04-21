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Palandöken: Finansal okuryazarlık esnafı risklerden korur

21.04.2022 - 10:51
Palandöken: Finansal okuryazarlık esnafı risklerden korur | Teşvik Haberleri

TESK ile İstanbul Arel Üniversitesi ve DMW Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş iş birliğiyle ‘Finansal Okuryazarlık Eğitimi’ düzenleniyor. Eğitime katılımın önemli olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Finansal okuryazarlık esnafı risklerden korur” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile İstanbul Arel Üniversitesi ve DMW Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş iş birliğiyle hazırlanan ‘Finansal Okuryazarlık Eğitimi'ne ilişkin açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Her işletme sahibinin finansal okuryazarlığı iyi bilmesi gerekiyor. Zorluklarla karşılaşmadan önce bunu fark etmeyi sağlayan bu eğitimin kaçırılmaması esnafımız için çok önemli” dedi.

“9. GRUP EĞİTİMLERİ 24 NİSAN PAZAR GÜNÜ ÇEVRİMİÇİ YAPILACAK”

Eğitimli, farkındalık oranı yüksek, ileri görüşlü esnaf olmanın işletmenin akıbeti için önemli olduğunu belirten Palandöken, “Anlaşma sağladığımız uluslararası katılım belgeli bu eğitimden her esnafımızın faydalanması, yaşanabilecek krizlerin önüne geçme ve hazırlıklı olması için bir anahtar görevi görüyor. Bu gibi eğitimlerin alınması bireysel farkındalık kazanılmasını sağlıyor. Üç kurumun işbirliği ile hazırladığımız ücretsiz olarak esnafımıza farkındalık katacak finansal okuryazarlık eğitimi, 24 Nisan Pazar günü saat 09.30 ile 17.30 arasında verilecek. Bu eğitime kayıt yaptırıp tam gün katılım gösteren esnafımıza uluslararası standartlarda katılım belgesi verilecektir” ifadelerini kullandı.

“PANDEMİ FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİNİ GÖSTERDİ”

Pandemi döneminde esnafın yaşadığı zorluklara değinen Palandöken, “Pandeminin ülke ekonomisine yaptığı olumsuz ekonomik etkilerin başında birçok sektör etkilendiği gibi bu sektörlerin başkahramanları esnafımız için daha da zor geçti. Alınan önlemler esnafımızı ayakta tutmaya yönelik olsa da bu gibi olağanüstü durumlarda yaşanılan olumsuzlukların önüne geçmek için önceden karar almamızı sağlayan, yol gösteren finansal okuryazarlığın önemi pandemi döneminde daha fazla anlaşıldı. Bir daha bu gibi durumların üstesinden daha az zararla kurtulmak için esnafımız finansal okuryazarlık eğitimine katılım göstermeli” dedi.

9. grup eğitimlerinin “Microsoft Teams" programı üzerinden gerçekleştirileceğini belirten DMW Eğitim Moderatörü Jülide Çilingir ise, “Öğleden önce İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cüneyt Dirican, İşletmenin Bütçesi başlığı altında bankalar ile çalışırken bilinmesi gereken temel esasların yanı sıra mali müşavirler ile çalışırken dikkat edilecek konular ve önemli risk çeşitlerini ve bertaraf etme yöntemleri üzerine esnafımızı bilgilendirecektir. Öğleden sonraki kısımda DMW, Uluslararası Diplomatlar Birliği Uzmanı Pelin Narin Tekinsoy, paraya başka bir açı getirerek paranın kullanımında duyguların etkileri, parayı kullanma profiliniz ve sevdiğiniz ve para metaforu ile hiçbir eğitimde karşınıza çıkmayacak bilgilerle eğitimimizi tamamlamış olacağız. Katılım sağlamak isteyen esnaflarımızın https://dmwdanismanlik.com/duyurular/finansalokuryazarlik-egitimi-basvuru-formu/ linkinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir” dedi.


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