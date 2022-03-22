  • Bigpara
  • Kobi
  • Teşvik Haberleri
  • KOBİ’lerde parasal sınırlar genişledi
‹ Önceki Haber Altın iki ateş arasında! Yön neresi? Altın iki ateş arasında! Yön neresi? Sonraki Haber › Petrol ‘ambargo endişeleriyle’ yükseldi Petrol ‘ambargo endişeleriyle’ yükseldi

KOBİ’lerde parasal sınırlar genişledi

22.03.2022 - 14:05
KOBİ’lerde parasal sınırlar genişledi | Teşvik Haberleri

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin(KOBİ) Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılarak KOBİ’lerin sınıflandırılmasında parasal sınırların yeniden belirlendiğini söyledi.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmeliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Başkan Murzioğlu, yapılan değişikliğin daha fazla işletmeyi destek kapsamına almak için olduğunu ifade ederek, “Yönetmeliğe göre küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin belirlenmesindeki yıllık hasılat ve bilanço tutarında değişikliğe gidildi. İlgili mevzuatın 4’üncü maddesinin b bendinde yer alan ve bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanabilmesine esas yıllık hasılat tavanı 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarıldı” dedi.

İSTİHDAM SINIRINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Yönetmeliğin tanım maddelerinde mevcut istihdam sınırlarında herhangi bir değişikliğin yapılmadığını belirten Murzioğlu, “Yapılan değişikle KOBİ’ler şöyle tanımlandı. İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri iki yüz elli milyon TL’yi aşmayan ve bu yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler. Değişiklikle, yönetmeliğin ‘mikro işletme’ tanımında yıllık hasılat sınırı 3 milyon TL’den 5 milyon TL’ye, ‘küçük işletme’ tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı 25 milyon TL’den 50 milyon TL’ye, ‘orta büyüklükte işletme’ tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı ise 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarıldı” diye konuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.188 Değişim: -0,05% Hacim : 13.058 Mio.TL Son veri saati : 12:34
Düşük 2.184 23.03.2022 Yüksek 2.204
Açılış: 2.195
14,8269 Değişim: 0,03%
Düşük 14,7784 23.03.2022 Yüksek 14,8382
Açılış: 14,8223
16,3024 Değişim: -0,35%
Düşük 16,2974 23.03.2022 Yüksek 16,3846
Açılış: 16,3591
919,31 Değişim: 0,35%
Düşük 912,76 23.03.2022 Yüksek 919,67
Açılış: 916,12
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.