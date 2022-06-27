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Dünya markası olma yolunda

27.06.2022 - 12:14
Dünya markası olma yolunda | Teşvik Haberleri

Türkiye’nin sektöründeki en modern üretim tesislerine sahip olan Kadooğlu Yağ'ı ziyaret eden TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve beraberindeki heyet, Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nergiz Kadooğlu Çifçi’yi ülke ekonomisine sağladıkları desteklerden dolayı kutladı.

Anadolu’daki iş insanlarının yeşil dönüşüm konusundaki farkındalığını artırma hedefiyle TÜRKONFED ve Konrad-Adenauer-Stiftung iş birliği ve Akbank’ın desteğiyle hayata geçirilen "KOBİ’ler için Yeşil Dönüşüm Projesi” çerçevesinde düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Gaziantep’e gelen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, KAS Türkiye Temsilciliği Proje Yöneticisi Bekir Öncel, GÜNSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Enver Öztürkmen ve beraberlerindeki heyet, Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Yağ üretim tesislerini ziyaret etti.

Nergiz Kadooğlu Çifçi, konuklarına modern yağ üretim tesisleri hakkında bilgi verdi. Gerek iç piyasa gerekse dünya pazarlarının aranan markalarının üretildiği tesislerde inceleme yapan konuklar, Çifçi’yi kutlayarak Türkiye’nin bu sektördeki gelişimine önemli katkılar sağlayan tesisi ziyaret etmekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çifçi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yüksek kaliteli üretimle dünya markası olma yolunda ilerleyen firma bünyesinde üretilen farklı markalardaki ürünlerin özellikle Ortadoğu, Afrika ve Avrupa pazarlarından büyük talep gördüğünü, Kadooğlu Holding'in ülke ekonomisine katma değer üretmeye, yatırımlarını sürdürmeye, üretim ve istihdamını artırmaya ve gerçekleştirdiği ihracatlarla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

 


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