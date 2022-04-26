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Dönüşen KOBİ’lere 400 bin lira destek

26.04.2022 - 08:47
Dönüşen KOBİ’lere 400 bin lira destek | Teşvik Haberleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hayata geçirilen Enerji Verimliliği Merkezi'nden (BTSO EVM) hizmet alan KOBİ'lere 400 bin liraya kadar destek sağlayacağını açıkladı.

Buna göre, KOSGEB'in “Yeşil Dönüşüm Destek Programı” çerçevesinde işletmelerin enerji etüdü maliyetleri ile etüt sonucu önerilen değişiklikler doğrultusundaki giderlerin önemli bir kısmı KOSGEB tarafından karşılanacak. Enerji Motorları Desteği ve Verimlilik Artırıcı Destek olarak iki ayrı modüle sahip olan destek ile KOBİ'ler 'Enerji Motorları' için 100 bin lira, 'Verimlilik Artırıcı' giderleri için ise 400 bin liraya kadar destek alabilecek.

‘ENERJİ TALEBİ ARTIYOR’

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, EVM'nin enerji ve kaynak verimliliği konusunda önemli çalışmalara imza attığını vurguladı. Merkezin kurulduğu günden bu yana onlarca işletmede verimlilik etütleri yaparak milyonlarca lira değerindeki enerji israfının önüne geçilmesini sağladığını belirten Burkay, “Enerji, mevcut durumda sanayimizin en önemli ve yüksek maliyetli girdisini oluşturuyor. Ekonomik büyüme ve talep artışına bağlı olarak sanayide enerji talebi de hızla artıyor. Kıt kaynaklara sahip olan bir ülke olarak enerjimizi her alanda etkin ve verimli kullanmak zorundayız. Sanayicilerimiz de daha az enerji tüketerek daha fazla ekonomik getiri sağlayacak modeller geliştirmek durumunda” dedi.

Programın ikinci modülü olan Verimlilik Artırıcı Destek’te ise ilk aşamada enerji etüdü yapılacak. Yetkilendirilmiş kişiler; işletmede kazanlardan fanlara, fırınlardan termal ölçüme kadar detaylı bir etüt yapacak. Rapor, KOSGEB sistemine girdikten sonra işletmeye 30 bin liraya kadar destek ödemesi gerçekleştirilecek. İşletme, rapordaki tespitlere uygun değişikliklere giderse KOSGEB’den 400 bin liraya kadar geri ödemesiz destek alacak. Bu destekten TEP değeri 100-500 arası olan işletmeler yararlanabilecek.


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