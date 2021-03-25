81 ilde mazot gübre desteği ödemeleri başlıyor | Teşvik Haberleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız" açıklamasında bulundu.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli, Kırsalda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) programı kapsamında, 15 il için ’Yerel Eylem Gruplarının Kurulmasına Yönelik Lansman Toplantısı’na çevrim içi katıldı. Programa Pakdemirli’nin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı ile çok sayıda davetli katıldı. Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin son 19 yıldaki kalkınma vizyonuyla tarımdan sağlığa, ekonomiden teknolojiye kadar her alanda büyük başarılara imza attığını ve bu başarılarda; tarım ve kırsaldaki kalkınmanın ilk sıralarda yer aldığını belirterek, ekonomik kalkınmanın temelinin tarım ve kırsal kalkınma olduğunu söyledi.

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