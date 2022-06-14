“Mesleğim hayatım iş ve staj programı” başladı | Şirket Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB), büyük ölçekli işletmelere ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) nitelikli insan kaynağı sağlamak üzere başlattığı ‘Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı’na şirketlerin başvuru süreci başladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şirketleri, başarı hikayeleriyle adından söz ettiren meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinden stajyer öğrenci ve mezunları almaya davet etti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından imzalanan ‘Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı İş Birliği Protokolü’ çerçevesinde, şirketlerin stajyer ve istihdam talebi için başvuru süreci başladı.

Protokol ile başta uluslararası ve ulusal şirketler olmak üzere büyük ölçekli işletmelere ve KOBİ’lere nitelikli insan kaynağı sağlanması amaçlanıyor. Bakan Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, paradigma değişikliğiyle mesleki eğitimin artık ülkenin geleceğine ışık tutan, insanlara ve topluma umut veren bir eğitim türüne dönüştüğünü belirterek, “Meslek liselerimiz ve mesleki eğitim merkezlerimizde sektörün aranan elemanlarını yetiştirmek için sürekli çalışıyoruz. Mesleki eğitim bugün patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilleri ile yenilikçi çalışmalara imza atan, ülke ekonomisine yüksek katma değer sunabilen bir eğitim türü. Bu okul ve kurumlarımızda eğitim alan öğrencilerimiz ve mezunlarımızın çalıştıkları şirketlere de değer katacaklarına inanıyorum. Bu nedenle TOBB bünyesindeki şirketlerimizi, başarı hikâyeleriyle adından söz ettiren meslek liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinden stajyer öğrenci ve mezunları almaya davet ediyorum” dedi.

“MESLEKİ EĞİTİMİ GÜÇLENDİRİYORUZ”

Ülkenin refahı, kalkınması, genç işsizlik oranını düşürmesi ve müreffeh bir şekilde geleceğe umutla bakabilmemiz için mesleki eğitimi sürekli güçlendirdiklerini belirten Özer, “Özel sektörün mesleki eğitime, mesleki eğitimin de özel sektörümüze enerji katacağına inancım tamdır” diye konuştu. Bakan Mahmut Özer, protokolle birlikte programa üye işletmelerde çalışan ve herhangi bir nedenle eğitim hayatını tamamlayamamış olan veya farklı bir alanda ustalık belgesi almak isteyenlerin de mesleki eğitim sürecine dahil edilerek uzmanlık sertifikaları alabileceklerini belirtti.

“ÖĞRENCİ VE MEZUNLARIN İŞLETMELERDE STAJ YAPMASI TEMİN EDİLECEK”

Mesleğim Hayatım İş ve Staj Programı Protokolü ile mesleki eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile verimli bir çalışma alanı daha açtıklarını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Protokolle ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerde ve KOBİ’lerde mesleki eğitim konusunda farkındalık oluşturarak, nitelikli insan kaynağının mesleki eğitimden karşılanmasını, böylece öğrencilerin mesleki eğitimi daha çok tercih etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Protokolle, programa üye işletmelerin insan kaynağı konusunda ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçların mesleki eğitimden karşılanması konusunda hizmetler sağlanacak, öğrenci ve mezunların bu işletmelerde staj yapması temin edilecek ve istihdamlarına yönelik eşleştirme programları yürütülecek” dedi.

Mesleki eğitimin öğrenci-mezun ve öğretmen olmak üzere iki önemli ayağı olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’de özel sektörümüz çok güçlü, müthiş bir bilgi ve tecrübeye sahip. Bu bilgi ve tecrübeyi mesleki eğitim sistemine de aktarmamız, öğrencilerimizin bu bilgilerle donanmış bir şekilde mezun olmalarını sağlamamız lazım. Programa üye olan işletmeler bünyesindeki eğitici niteliği sahip, alanında uzman kişilerle okulları eşleştireceğiz. Eşleştirme sonrasında bu kişiler okullarda düzenlenen eğitimlerde alan öğretmenleri ile görev alabilecek, bilgi ve tecrübelerini öğrencilere aktarabilecek. Protokolün bu kısmı tamamen gönüllülük çerçevesinde yürütülecek” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, bu çerçevede Oda-Borsa üyesi olan tüm işletmeleri programa dahil olmaya çağırdı.

Şirketlerin mesleki eğitimden stajyer talep etmek için, https://anket.tobb.org.tr/#/anket/meslegim-hayatim adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Daha sonra talepte bulunan firmalarla ile öğrencilerin eşleştirmesi yapılacak.

İşletmedeki çalışan sayısına bakılmaksızın staja giden öğrencilere aylık bin 276 Türk Lirası, Mesleki Eğitim Merkezi 12. sınıfına devam eden öğrencilere aylık 2 bin 126 Türk Lirası ücret ödenecek. Söz konusu ücretler devlet tarafından karşılanacak. İşverenler için herhangi bir ilave yükümlülük olmayacak.

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