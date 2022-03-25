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‘Kadın girişimciler tedarik zincirine dahil edilmeli’

25.03.2022 - 09:48
‘Kadın girişimciler tedarik zincirine dahil edilmeli’ | Şirket Haberleri

ABD’nin New York kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler 66’ncı Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarına katılan, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) önemli bir toplantı düzenledi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; “Cinsiyete Duyarlı Tedarik, Kadın Girişimciliğini Desteklemek için Özel Sektör, Kamu ve Yerel Yönetim Yatırımları” başlıklı toplantıda kadın girişimcilerin tedarik zincirlerine daha fazla dâhil edilmesi ve desteklenmesine yönelik politika ve yaklaşımlar ele alındı. Danışmanlık kuruluşu McKinsey tarafından hazırlanan bir rapora da çarpıcı rakamları ortaya koydu.

Rapora göre kadın girişimciler 2030 yılı itibarı ile küresel ekonomi için 13 trilyon dolar değer yaratma potansiyeline sahipler. Ancak ürettikleri mal ve hizmetlerin dağıtımında büyük sorunlar yaşıyorlar. Uluslararası ticaretten, özel ve kamu sektörü satın almalarından aldıkları pay çok yetersiz. Dünya çapında kamu ihalelerinin sadece yüzde 1’i kadın tedarikçilere gidiyor. Ekonomide kadın varlığını destekleyerek güçlendirmek ve bu alanda değişim yaratabilmek için, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün, kamunun ve uluslararası kuruluşların bu konuda ortak çalışmaları gerektiğine dikkat çekildi.


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