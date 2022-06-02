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Kadın girişimci Amerika’ya aronya satıyor

02.06.2022 - 14:45
Kadın girişimci Amerika’ya aronya satıyor | Şirket Haberleri

Türk kadın girişimci Aylin Kalafatoğlu, ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Türkiye’de yetiştirip Amerikalılara satıyor.

Türk kadın girişimci, Aronya Yetiştiriciliği Uzmanı Aylin Kalafatoğlu, ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Türkiye’de yetiştirip Amerikalılara satıyor. Kalafatoğlu, aronya tecrübesini aktarması ve Amerikalı çiftçilerle buluşması için Amerika’ya davet edildi. Kalafatoğlu, katıldığı konferansta aronyanın dikiminden hasadına, hasattan sofraya geçen süreçte yaşananları Amerikalı çiftçilerle paylaştı.

“TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRIYORUZ”

Ürün çeşitliliği ve kalitesiyle Amerikalıların hayran kaldığı Kalafatoğlu, Amerika’daki görüşmeleri hakkında “Yurtdışında, genelde şirketlerin aronya meyvesinden işlenmiş 5-6 çeşit ürünü var. Biz ise ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Türkiye’de yetiştirip, işleyip, bu meyveden yaklaşık 20 çeşit ürün üretiyoruz. Fabrikada tuzdan, kremaya, baldan, sirkeye, draje çikolataya kadar çeşitli ürünler geliştirdik. Hatta aronya meyveli Türk lokumu da yaptık. Şimdi diğer ürünlerimizle birlikte onu da dünya pazarına sunmaya hazırlanıyoruz. Türkiye’de ve dünyada ilklere imza atmaktan, Türk bayrağını dünyada ve Amerika’da dalgalandırmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.


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