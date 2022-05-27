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Büyümek isteyen şirkete yol haritası

27.05.2022 - 09:13 | Son Güncelleme :
Büyümek isteyen şirkete yol haritası | Şirket Haberleri

İki yıl önce kurulan KPI Academy’nin sahibi Uzman Danışman Erhan Topkaya, “KPI (Key Perfomance Indıcators) şirketlerin anahtar başarı, performans göstergeleridir” diyerek şirketlere büyümeleri için stratejik yol haritası çıkardıklarını belirtti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; strateji ve değişim danışmanı olarak bugüne kadar çok sayıda şirkete danışmanlık yaptıklarını belirten Erhan Topkaya, “KPI sayesinde şirketlerin anahtar başarı, performans göstergeleri ölçülebiliyor ve bu raporların günlük, haftalık, aylık, yıllık olmak üzere başarılarını ve fırsatlarını gösteren kilit rakamlar ortaya çıkıyor. Şirketler, klasik olarak tutulan datalardan bir yol haritası belirlemeye çalışıyor ya da rakam ve dataları sahadan topladıktan sonra üzerine herhangi bir analiz yapmıyorlar” açıklamasında bulundu.

Kurumsallaşmak için yöneticilerin personellerine yatırım yapması ve tüm ekibi bu sisteme adapte etmesi gerektiğini söyleyen Topkaya, “Sürdürülebilir gelişim için bu çok önemli. KPI Academy olarak, fabrikalar için stratejik planlar oluşturuyor; fabrikaların iyi bir şekilde yönetilmesi için ilk önce gerçekten takip edilebilir bir bütçe yapısını kurmuş olmanın gerekliliğine dikkat çekiyoruz” bilgisini verdi. Madencilik, tekstil, gıda, ambalaj, temizlik sektörü gibi birçok üretim tesislerine operasyonel mükemmellik konusunda danışmanlık veren KPI Akademy, şirketlere büyümeleri için stratejik yol haritası çıkarıyor.


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