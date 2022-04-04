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“KOBİ’lerimizin ve sanayimizin rekabet gücünü artıracağız”

04.04.2022 - 13:04
“KOBİ’lerimizin ve sanayimizin rekabet gücünü artıracağız” | Sektör Haberleri

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir sanayinin teknolojik kapasitesinin Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğunu belirterek, “Bunu yeterli görmüyoruz. Başta KOBİ’lerimiz olmak üzere, tüm sanayimizin hem rekabet gücünü arttıracağız hem de teknoloji üretim, yetenek ve kapasitesini ciddi ölçüde arttırmak amacındayız. Bunu da mutlaka başaracağız” dedi.

ETİM 4. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda gerçekleşti. Toplantıya Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Proje Yöneticisi Ender Şen, Raylı Sistemler Kümelenmesi (RSC) Başkanı Ramazan Yanar, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, ETİM Direktörü Hakan Ünal, Takım Lideri Kastytis Gecas, üniversite ve sanayicilerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, ETİM’in kuruluş amacından bahsederek, Eskişehir ve çevresinde havacılık, raylı sistemler, makine imalatı, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, yenilikçi ürünlerle dünya piyasalarında rekabet gücünü artırıp, mühendislik, tasarım ve prototipleme kabiliyetlerinin geliştirilmesine destek sağlayarak, şehrin dünyadaki rekabetçilik seviyesini artırmak olduğunu söyledi.

“PROJENİN YÜZDE 65’LİK BÖLÜMÜ TAMAMLANDI”

ETİM projesinin 3,9 milyon avroluk bütçesiyle en yüksek bedelli projelerden biri olduğunu aktaran Başkan Küpeli, “Eskişehir sanayisine önemli kazanımlar sağlayacak olan ETİM projemizin halen yüzde 60-65’lik bölümünü tamamlamış durumdayız. İnşallah kalan kısmını da önümüzdeki aylarda hızla tamamlayacak ve 2023 Ocak ayı gibi projemiz tümüyle bitmiş olacak. Bugüne kadar proje çerçevesinde ETİM’e önemli sayıda makine ve cihaz alımı gerçekleştirdik. Son kalan birkaç makinemizin alımları da önümüzdeki haftalarda hızla tamamlanmış olacak. Proje çerçevesinde bugüne kadar arkadaşlarımız, bakanlığın da kontrolünde önemli eğitim çalışmaları yaptılar. Bu çerçevesinde, tamamlanan personel eğitimlerinde 17 uzmanımız, toplam 380 saat eğitim almış durumda. Yine tamamlanan KOBİ eğitimlerinde ise 14 uzman, toplam 144 saat eğitim aldı” dedi.

“REKABETÇİLİK SEVİYESİ CİDDİ ORANDA ARTACAK”

Başkan Küpeli son olarak, “Eskişehir sanayinin teknolojik kapasitesini arttırmak, yönetim olarak en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu konuda bulunduğumuz nokta halen Türkiye ortalamasının çok üstünde, ama bizler bunu yeterli görmüyoruz. Gerek ATAP’ın çalışmaları gerekse de ETİM’in önümüzdeki dönemde yapacağı yoğun çalışmalarla başta KOBİ’lerimiz olmak üzere, tüm sanayimizin hem rekabet gücünü arttırmak için çalışacağız hem de teknoloji üretim, yetenek ve kapasitesini ciddi ölçüde arttırmak amacındayız. Bunu da mutlaka başaracağız” ifadelerinde bulundu.

Daha sonra söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Proje Yöneticisi Ender Şen, projenin yürütülmesi ve paydaşlar ile olan iş birliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toplantında söz alan ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, ETİM’in kurulduğu süreçten bugüne yürütmüş olduğunu çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Telçeken, 30’un üzerinde küçük ve orta ölçekteki işletmeye 7 hafta süren KOBİ kapasite geliştirme eğitimleri verdiklerini aktardı. Projenin Takım Lideri Dr. Kastytis Gecas bir sunum yaparken, ETİM Direktörü Hakan Ünal ise ETİM kapasite geliştirme çalışmaları ve personel eğitimleri hakkında bilgiler verdi.


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