;
  • Bigpara
  • Kobi
  • Sektör Haberleri
  • ‘Çok yönlü çalışmaya devam edeceğiz’
‹ Önceki Haber TOGG’dan ‘teknoloji’sürprizi TOGG’dan ‘teknoloji’sürprizi Sonraki Haber › Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

‘Çok yönlü çalışmaya devam edeceğiz’

03.06.2022 - 08:45
‘Çok yönlü çalışmaya devam edeceğiz’ | Sektör Haberleri

Karadeniz Fındık ve Mamulleri Fındık İhracatçıları Birliği yeni dönem başkanı uzun yıllardır, KFMİB Yönetim Kurulu Üyeliğini yapan Hasan Sabır oldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; fındık sanayi ve ihracat kuruluşlarından Sabırlar Fındık Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten ve aynı zamanda merkezi İspanya’da olan INC (Uluslararası Kuruyemiş Birliği) vakfının hem Türkiye temsilcisi hem de mütevelli heyeti üyesi olan Sabır, “Beni bu önemli göreve layık gören birliğimizin değerli üyelerine teşekkürlerimi iletmek isterim. Özverili çalışmalarıyla sektörümüzün gelişmesine önemli katkı ve destek sağlayan eski başkanımız İlyas Edip Sevinç’e katkı ve emekleri için teşekkürlerimi sunarken yeni dönemin hayırlı olmasını dilerim. İşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sektörün tüm paydaşlarını kapsayan, uzun vadeli sürdürülebilir politikalar için gerekli çalışmalarımızı yapıp ilgili mercilere sunacağız. Sektörümüzün önü açıktır ancak yeniliklere ve ortaya çıkan gerekliliklere de çok hızlı uyum sağlamamız gerekmektedir. ‘Birliğimizin büyümesi, derinleşmesi ve ülke ekonomisine katma değer sağlaması için çok yönlü çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.601 Değişim: -0,01% Hacim : 38.561 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.591 03.06.2022 Yüksek 2.623
Açılış: 2.611
16,4143 Değişim: -0,24%
Düşük 16,3494 03.06.2022 Yüksek 16,5454
Açılış: 16,454
17,5968 Değişim: -0,58%
Düşük 17,4307 03.06.2022 Yüksek 17,8139
Açılış: 17,6986
977,22 Değişim: -1,19%
Düşük 973,07 03.06.2022 Yüksek 993,51
Açılış: 988,96
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.