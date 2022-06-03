‘Çok yönlü çalışmaya devam edeceğiz’ | Sektör Haberleri

Karadeniz Fındık ve Mamulleri Fındık İhracatçıları Birliği yeni dönem başkanı uzun yıllardır, KFMİB Yönetim Kurulu Üyeliğini yapan Hasan Sabır oldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; fındık sanayi ve ihracat kuruluşlarından Sabırlar Fındık Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten ve aynı zamanda merkezi İspanya’da olan INC (Uluslararası Kuruyemiş Birliği) vakfının hem Türkiye temsilcisi hem de mütevelli heyeti üyesi olan Sabır, “Beni bu önemli göreve layık gören birliğimizin değerli üyelerine teşekkürlerimi iletmek isterim. Özverili çalışmalarıyla sektörümüzün gelişmesine önemli katkı ve destek sağlayan eski başkanımız İlyas Edip Sevinç’e katkı ve emekleri için teşekkürlerimi sunarken yeni dönemin hayırlı olmasını dilerim. İşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sektörün tüm paydaşlarını kapsayan, uzun vadeli sürdürülebilir politikalar için gerekli çalışmalarımızı yapıp ilgili mercilere sunacağız. Sektörümüzün önü açıktır ancak yeniliklere ve ortaya çıkan gerekliliklere de çok hızlı uyum sağlamamız gerekmektedir. ‘Birliğimizin büyümesi, derinleşmesi ve ülke ekonomisine katma değer sağlaması için çok yönlü çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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