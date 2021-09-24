Yatırımcı dostu: Devre kesici | Yatırım Sözlüğü

Devre Kesici uygulamasının diğer adı Otomatik Seans Durdurma Sistemi olurken; spekülatif atakların önlenmesiyle yatırımcıyı korumak hedeflenmektedir.

Devre kesici, borsalarda işlem yapan yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için ani fiyat dalgalanmalarından koruyan bir sistemdir.

Bir hisseye devre kesici uygulandığında hisse, emir toplama sürecine geri döner ve tek fiyattan emir toplanmaya başlanır.

Borsada devre kesici uygulaması otomatik olarak devreye girer, manuel bir müdahale gerektirmez.

Devre kesici uygulaması yıldız pazarda yüzde 10, ana pazarda yüzde 7,5, alt pazarda ise yüzde 5 oranında tetiklenir. Emir toplama süresi ise yıldız pazarda 5, ana pazar ve alt pazarda 15 dakikadır. Devre kesici sonrası eşleştirme süresi ise yıldız pazar ve ana pazarda 2, alt pazarda ise 15 dakikadır.

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