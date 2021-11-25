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Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler nedir?

25.11.2021 - 17:44
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler nedir? | Yatırım Sözlüğü

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, finansal kurumların alacakları karşılığında çıkardıkları menkul kıymetlerdir. Peki, varlığa dayalı menkul kıymetlere konu olan varlıklar hangileridir?

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK), yeni bir finansman tekniği olarak şirketlerin bilançolarında bulunan teminat ya da senede konu alacaklarının ikincil piyasada pazarlanabilir menkul kıymetler şekline dönüştürülmesidir. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler yurt dışında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere konu olabilecek varlıklar şöyledir:

Finansal kuruluşlar hariç mal ve hizmet üretimi faaliyetinde bulunan anonim şirketlerin müşterilerine yaptıkları faturalı satışlardan doğan senede veya teminata bağlanmış ticari alacaklar

Tüketici kredileri

Finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, Varlık veya İpotek Finansmanı Fonları (VFF) tarafından ihraç edilir. Fona devredilen finansal varlıklardan sağlanan nakit akımları, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleri satın alan yatırımcılara yapılacak dönemsel kupon ödemeleri ve anapara ödemesinde kullanılır.


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