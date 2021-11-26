Vadeli mevduat nedir? | Yatırım Sözlüğü

Vadeli mevduat hesapları, istenildiği zaman nakit paraya dönüştürülemeyen ve vadesi uzadıkça faiz getirisi de artan yatırım araçlarıdır. Peki, vadeli mevduatın vade getiri süreleri ne kadardır, vadeli mevduat hesabı nasıl açılır?

Risksiz yatırım araçlarından biri olan vadeli mevduat, yatırılan paranın belirli bir vade içinde faiz getirisi sağladığı bir hesap çeşididir. Vadeli hesapta bulunan para; 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 yıl gibi belirli vadelerde belirlenen faiz oranı kadar getiri sağlar. Vade süresi uzadıkça faiz oranı, dolayısıyla da sağladığı getiri artar. Vadeli hesapta bulunan ana para miktarı ne kadar artarsa faiz kazancı da o kadar fazla olur.

Vadeli mevduat hesabı üzerinden, yatırım yapılan süre ile beraber faiz getirisi hesaplanarak stopaj kesintisi yapılmaktadır. Yapılan bu stopaj kesintisi, devlete ödenmiş vergi niteliğindedir.

Vadeli mevduat yatırımı yapmak isteyen yatırımcı, hesap açtırmak istediği bankanın müşterisi olduktan sonra şubeye giderek ya da internet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı üzerinden vadeli mevduat hesabı açtırabilir.

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