TLREF nedir? | Yatırım Sözlüğü

TLREF nedir sorusunun basit bir ifadeyle karşılığını, ‘Türk Lirası gecelik referans faiz oranını gösterir’ şeklinde vermek yanlış olmaz. Şimdi detaylandıralım…

Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF), finansal kuruluşlar ve reel sektör firmaları için likit piyasa şartlarında belirlenmiş gerçek işlemlere dayalı bir gösterge faiz oranıdır. TLREF, 17 Haziran 2019 tarihinden itibaren Borsa İstanbul (BIST) tarafından günlük olarak yayımlanmaktadır.

TLREF, finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek Türk Lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturulmuştur.

TLREF, Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Normal Emirler Pazarı’nda gerçekleşip, aynı gün başlangıç valörlü ve sadece TL cinsi Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) teminatlı gecelik repo işlemleri kullanılarak hesaplanmaya ve yayımlanmaya başlamıştır.

Bankalar, bugüne kadar çok sayıda TLREF’e dayalı menkul kıymet ihracı gerçekleştirilirken; Hazine tarafından ihraç edilen bu senedin TLREF’e dayalı faiz türev piyasalarının gelişmesine, Hazine’nin finansman araçlarının çeşitlendirmesine katkıda bulunması bekleniyor.

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