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Stopaj nedir?

26.11.2021 - 16:22
Stopaj nedir? | Yatırım Sözlüğü

Stopaj, bir vergi türü olurken; en basit tanımıyla kaynağında kesilen vergi demektir. Peki stopajın amacı nedir?

Stopaj, kurumlar ve gelir vergisine bağlı olan kazançlara yönelik vergi tutarının, sağlanan gelir henüz sahibine geçmeden kesilmesi ve işin sahibi adına vergi dairesine yatırılması yoluyla toplanan bir vergi türüdür. Stopaj, sabit bir tutarla ifade edilemezken, ödeme türüne göre de değişkenlik gösterir. Ayrıca stopaj, kaznacın bir yüzdesi olarak hesaplanır.

Stopajın amacı, vergi tahsilatının daha güvenli bir şekilde yapılabilmesini sağlamak ve vergi maliyetlerini azaltmaktır. Stopaj vergisi gelir sahibine geçmeden önce kesildiği için, vergi gelirlerinin daha hızlı ödenmesine ve kaçak riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

Başta borsa ve tahvil kazançları olmak üzere menkul kıymet gelirlerinin birçoğu stopaj yoluyla vergilenir. Yapılan kesinti, işlemlerin gerçekleştiği aracı kurum ya da banka tarafından yapıldığı için yatırımcıların ayrıca beyanname vermesine gerek kalmaz.


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