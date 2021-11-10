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Stop Loss nedir?

10.11.2021 - 20:12
Stop Loss nedir? | Yatırım Sözlüğü

Borsada işlem yapan yatırımcılar için şartlı emirler faydalı ve kullanışlı araçlardır. İşte bunlardan biri olan Stop loss ile ilgili işinize yarayacak bilgiler…

Stop loss kelime olarak İngilizce olurken, Türkçe karşılığı 'kaybı durdur' şeklindedir. Yatırımcıların diline yerleşmiş hali ise 'zarar-kes'dir. Stop loss basit bir anlatımla, bir menkul kıymetin fiyatının daha önceden belirlenen bir seviyeye geldiğinde satmak üzere aracı kuruma iletilmiş emir işlemidir. Genellikle uzun pozisyonlarla bağdaştırılır.

Borsada hisse senedi işlemi yapan yatırımcılar, belli bir kaybı göze almaktadır. Stop loss, bu kaybın daha fazla olmasını engelleyen ve otomatik olarak yapılan bir işlemdir. Böylelikle, yatırımcı göze aldığı zarardan daha fazla zarar etmenin önüne geçmiş olur.

Yatırımcıyı korur mu?

Yatırımcıyı korumak için faydalı olan stop loss, her zaman yatırımcıyı koruyamayabilir. Çünkü, emir verilen seviyede işlem gerçekleşmeyebilir. Sert fiyat hareketlerinde ya da boşluklu açılışlarda istenilen fiyatta hiç işlem yapılmayabilir. Bu durumda da stop loss yatırımcıyı koruyamaz.

 


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