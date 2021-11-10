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Spot piyasa nedir?

10.11.2021 - 19:40
Spot piyasa nedir? | Yatırım Sözlüğü

Spot piyasa basit bir anlatımla, yatırım araçlarının anında teslim prensibi ile piyasa fiyatı üzerinden işlem yapılan piyasalardır. Şimdi spot piyasaya biraz daha detaylara bakalım…

Spot piyasa, finansal bir ürünün oluşan son fiyat üzerinden alım ya da satım işleminin anında gerçekleştiği piyasadır. Spot piyasada, bir finansal varlığın teslimi işlem tarihinde belirlenen fiyat üzerinden en fazla iki iş günü (T+2) sonrasında gerçekleşir. Spot Piyasa aynı zamanda ‘Nakit Piyasa’ olarak da bilinmektedir.

Bir yatırımcı, spot piyasalarda alış ya da satış işlemi yaparken sadece elinde bulunan varlıkları kullanabilir yani herhangi bir kaldıraç yoktur.

Spot piyasalara örnek olarak, Borsa İstanbul pay piyasasında hisse senedi işlemi yapmayı, bankadan döviz satın almayı veya kuyumcudan altın almayı gösterebiliriz.

Merkezi bulunan borsalar, alış satışı daha kolay bir duruma getirmek için yasal düzenlemelere uyumlu ve güvenli olup; yapılan işlemler karşılığında komisyon alırlar. Merkeziyetsiz borsalar da benzer bir hizmet sunmakta olup, bunu blockchain akıllı sözleşmeleri aracılığıyla yapar. 


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