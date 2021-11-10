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Serbest piyasa nedir?

10.11.2021 - 19:44
Serbest piyasa nedir? | Yatırım Sözlüğü

Serbest piyasa finansal bir terim olmakla birlikte, arz ve talep ilişkisine dayalı bir sistemi ifade eder.

Serbest piyasa en basit tanımıyla, ürünün fiyatının alıcı ve satıcının karşılıklı olarak anlaşmasıyla belirlendiği piyasa şekli olurken; serbest piyasada tam rekabet koşulları bulunur.

Serbest piyasada satıcı istediği fiyattan satarken, alıcı ise istediği satıcıdan alışverişini yapar. Yani, fiyatlar satıcı ve alıcının ortak kararı ile belirlenir. Serbest piyasa, arz-talep ilişkisine dayalı bir sistemdir. Devletin müdahalede bulunmadığı ya da minimum seviyede müdahalede bulunduğu piyasa şeklidir.

Fiyatların resmi bir sürecin sonunda belirlendiği serbest piyasalarda, rekabet ortamı her zaman vardır. Bu piyasalarda, fiyatlar tek elde bulunmazken; dolayısıyla tekelleşme de gerçekleşmez.


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