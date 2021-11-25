Sendikasyon kredisi nedir? | Yatırım Sözlüğü

Sendikasyon kredisinin asıl amacı, fon sağlamak olurken; borç alacak şirket tarafından belirli amaçlar doğrultusunda gerçekleşir.

Sendikasyon kredisi, yapılan anlaşma çerçevesinde uluslararası bankalardan, bir banka veya finans kurumu liderliğinde, birden fazla banka ya da finans kurumunun aldığı nakdi krediye denir.

Bir borçlanma şekli olan sendikasyon kredisi, güvenirliği olan uluslararası bankalar tarafından verilirken; belirli prosedürler uygulanarak aracı bir banka tarafından ayarlanır. Bu kredi türü, krediyi talep eden şirketin, uluslararası firmalardan meydana gelen konsorsiyum tarafından incelenmesi ve sonucunda yüksek miktarda finansman kullanımına hak kazanması anlamına gelmesinden prestij ve güven unsuru olarak görülmektedir.

Sendikasyon kredisi diğer kedilerde olduğu gibi tutar, vade ve faiz oranından oluşur. Burada bahsi geçen faiz oranı, bildiğimiz kredi uygulamalarından farklı olarak değişkendir. LİBOR veya EURIBOR gibi faiz oranları üzerine sabit bir değer kullanılır.

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