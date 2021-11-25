  • Bigpara
  • Haberler
  • Yatırım Sözlüğü
  • Sendikasyon kredisi nedir?
‹ Önceki Haber Reeskont kredisi nedir? Reeskont kredisi nedir? Sonraki Haber › Likidite nedir? Likidite nedir?

Sendikasyon kredisi nedir?

25.11.2021 - 17:21
Sendikasyon kredisi nedir? | Yatırım Sözlüğü

Sendikasyon kredisinin asıl amacı, fon sağlamak olurken; borç alacak şirket tarafından belirli amaçlar doğrultusunda gerçekleşir.

Sendikasyon kredisi, yapılan anlaşma çerçevesinde uluslararası bankalardan, bir banka veya finans kurumu liderliğinde, birden fazla banka ya da finans kurumunun aldığı nakdi krediye denir.

Bir borçlanma şekli olan sendikasyon kredisi, güvenirliği olan uluslararası bankalar tarafından verilirken; belirli prosedürler uygulanarak aracı bir banka tarafından ayarlanır. Bu kredi türü, krediyi talep eden şirketin, uluslararası firmalardan meydana gelen konsorsiyum tarafından incelenmesi ve sonucunda yüksek miktarda finansman kullanımına hak kazanması anlamına gelmesinden prestij ve güven unsuru olarak görülmektedir.

Sendikasyon kredisi diğer kedilerde olduğu gibi tutar, vade ve faiz oranından oluşur. Burada bahsi geçen faiz oranı, bildiğimiz kredi uygulamalarından farklı olarak değişkendir. LİBOR veya EURIBOR gibi faiz oranları üzerine sabit bir değer kullanılır.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3635 Değişim: 3,03%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
13,9729 Değişim: 3,75%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
710,88 Değişim: 2,98%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.