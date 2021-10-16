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Sabit kur nedir?

16.10.2021 - 11:43
Sabit kur nedir? | Yatırım Sözlüğü

Sabit kur, döviz kuru rejimi uygulamalarından biri olup, piyasa aktörleri tarafından değil, merkez bankası tarafından belirlenir.

Sabit kur rejiminde, ülkenin yerel para biriminin değeri bir döviz cinsine ya da birden fazla oluşan döviz sepetine bağlı olduğu kur düzenidir. Yerel paranın bağlı olduğu değerler yükselip düştükçe, bunlara bağlanmış olan yerel para biriminin de değeri değişir. Merkez Bankası, kur değerinin alt ya da üst limit çizgisini geçmesi halinde kura müdahale eder. Sabit kur uygulaması için ülke döviz rezervlerinin yeterli düzeyde ve sürekli dış finans kaynaklı olması gerekir.

Sabit kur rejimi uygulamasının avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Eğer ülkenin döviz rezervleri kuvvetliyse, o ülke ekonomik politikalarını gerçekleştirmek için bu rejimi başarıyla uygulayabilir. Mesela, kendisine ihracatta avantaj sağlamak isteyen, döviz kurları ile enflasyon arasında kuvvetli bir ilişki olduğunda enflasyonu düşürmek isteyen bir ülke sabit kur rejimini uygulayabilir.

Ancak sabit kur rejimini sürdürmek için merkez bakasının resmi döviz rezervlerinin oldukça güçlü olması gerekir. Merkez bankasının döviz satması piyasada yerel para cinsinden likiditenin azalmasına sebep olduğundan ekonomik büyüme bu durumdan olumsuz etkilenebilir.

Ayrıca, sabit kur uygulaması cari açığın artmasına sebep olabilir. Cari açığın özellikle sermaye hareketleriyle finanse edilmesi kırılganlığı artırır ve ekonomik krize sebep olabilir.

 


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