Repo ve Ters Repo nedir? | Yatırım Sözlüğü

Repo işlemleri, belli bir vadede yatırım yapmak için olanak sunan ve güvenli kazanç sağlamak isteyen yatırımcılar için oldukça uygundur. Şimdi repo ve ters repo işlemlerini daha detaylı anlatalım…

Repo işlemleri, geri alma taahhüdü ile yapılan bir işlem türü olurken; bir tarafta elinde bulunan menkul kıymetleri ileriki zamanda geri almak vaadiyle satmasına repo; diğer tarafta menkul kıymetleri ileriki zamanda geri satmak vaadiyle almasına ters repo denir. Repo işlemlerinde kısa vadeli faiz geliri elde edilirken, işlemler yatırımcı ile banka arasında gerçekleşen anlaşmaya göre yapılır.

Repo sağlayan, elinde bulunan menkul kıymetleri karşı tarafa ödünç vererek borçlanma yoluyla fon girişi sağlarken; ters repo yapan taraf ise, menkul kıymetleri ödünç alıp karşı tarafa borç vererek fonlama sağlar. Repo işlemlerini, diğer para piyasalarından ayıran en önemli özellik, bir menkul kıymetin gerçek vadesinin alıcı ve satıcının ihtiyaçlarını karşılamak için kısaltılmasıdır.

Repo işlemlerinde kullanılan menkul kıymetler şöyledir:

Devlet tahvilleri, hazine bonoları, banka bonoları ve banka garantili bonolar, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Toplu Konut İdaresince ihraç edilen borçlanma senetleri ile piyasada ya da borsada işlem gören Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler dışındaki diğer borçlanma senetleri…

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