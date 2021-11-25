Reeskont kredisi nedir? | Yatırım Sözlüğü

Reeskont kredisi, merkez bankalarının geleneksel para politikası araçlarından biri olurken, reeskont kelime anlamı olarak ‘iskonto’ demektir. Şimdi daha detaylı anlatmaya çalışalım.

Reeskont bir bankanın, elinde bulundurduğu ve henüz ödeme zamanı gelmemiş senetleri bir başka bankaya iskonto ettirmesi yani kırdırması anlamına gelirken; reeskont kredisi ise, ihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynağından kullandırılan uygun maliyetli, ihracat taahhütlü kredi işlemleridir.

Kredilerin vadesinde geri ödemesi döviz üzerinden gerçekleştiği için, Merkez Bankasının döviz rezervlerine katkı sağlanmaktadır.

Reeskont kredilerinden kimler faydalanabilir?

Reeskont kredilerinden ihracatçılar, ihracata yönelik mal üreten imalatçı şirketler, yurtdışı müteahhitler, uluslararası fuarcılık yapan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet icra eden şirketler faydalanabilir.

Reeskont kredileri, 360 güne kadar vadelendirilebilinirken; para birimine göre kaynak maliyeti Euribor veya USD Libor olarak belirlenmiştir.

Etiketler