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Politika faizi nedir?

25.11.2021 - 17:31
Politika faizi nedir? | Yatırım Sözlüğü

Bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranı, politika faiz oranıdır. Peki, politika faiz oranı nedir, Para politikası kurulu üyeleri kimlerdir?

Merkez bankasının resmi faiz oranları yolu ile, kısa vadeli faiz oranları ve para arzı üzerinde kontrol yeteneği bulunmaktadır. Merkez bankası, bankaların ihtiyaç duyduğu likiditeyi sağlamak için bankalara verdiği kısa vadeli borçların ve fazla likiditeyi çekmek amacıyla yaptığı borçlanmanın faiz oranlarını belirler. Bu faiz oranına politika faiz oranı denir. Merkez bankası politika faiz oranını belirleyerek, iktisadi faaliyet ve fiyatlar genel seviyesini etkilemeyi amaçlar.

Politika faiz oranına ilişkin kararlar, Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınır. PPK, Merkez Bankası Başkanı, Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur. Faiz kararı alınırken, orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönem enflasyon görünümüne odaklanılır.

Para Politikası Kurulu faiz kararı alırken aşağıdaki bilgi kümelerinden yararlanır:

Toplam arz-talep dengesi
Maliye politikasına ilişkin göstergeler
Parasal göstergeler ve kredi büyüklükleri
Ücret
İstihdam
Birim maliyet
Verimlilik gelişmeleri
Kamu ve özel sektör fiyatlama davranışları
Enflasyon beklentileri
Döviz kurları ve bunları etkileyebilecek gelişmeler
Dışsal şokların analizi


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