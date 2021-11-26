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Kira Sertifikası (sukuk) nedir?

26.11.2021 - 16:15
Kira Sertifikası (sukuk) nedir? | Yatırım Sözlüğü

Uluslararası piyasalarda ‘sukuk’ adıyla tanımlanan kira sertifikaları, faizsiz tahvil olarak da adlandırılmaktadır.

Kira sertifikası en basit tanımıyla; her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla, varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık ya da haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan yatırım aracıdır.

Kira sertifikaları, yatırımcısına belirli periyotlarda sabit ya da değişken getiri sağlarken; vade sonuna kadar elde tutulabileceği gibi, istenirse ikincil piyasada da satılabilir.

Şimdi kira sertifikalarının özelliklerini biraz daha detaylı anlatalım:

Halka arz edilerek satılır

Yatırımcılar için sabit kira gelirlerine dayalı ve korumalı bir gelir imkânı sağlar

Satılıp kaynağa dönüştürülebilecek bir varlığa dayanak olarak ihraç edilmesi sebebiyle, korunaklı bir yapıya sahiptir

Yatırımcılara vade sonunda alacakları getiri oranını kesin olarak sunar


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