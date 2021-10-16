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İşlem hacmi nedir? Yükselmesi ne anlama gelir?

16.10.2021 - 12:03
İşlem hacmi nedir? Yükselmesi ne anlama gelir? | Yatırım Sözlüğü

İşlem hacmi bir menkulde gerçekleşen alım satım işlemlerinin toplamı olurken; yatırımcılar, işlem hacmi yükseldiğinde daha güvenli yatırım yapılabileceğini düşünüp, mevcut değerler üzerinden işlem yapar.

İşlem hacmi bir hisse, endeks, kontrat ya da borsada günlük olarak gerçekleşen alım satım işlemlerinin toplam değeridir. İşlem hacmi, işleme konu olan menkul kıymetin işlem adeti ile işlem gördüğü fiyatın çarpılmasıyla bulunur. Bahsi geçen menkul kıymet bir hisse ise, bu işlem fiyatı x işlem adeti, eğer bir endeks ya da borsa ise, endeks ve borsadaki hisselerin işlem hacimlerinin toplamı şeklinde hesaplanır.

Bir hissenin işlem hacminin azalması, o hisse senedinin az el değiştirdiğinin göstergesi olurken; işlem hacminin artması ise, hisse senedinin aslında daha çok el değiştirmiş olduğunu gösterir. Bir menkul kıymet için verilen emrin gerçekleşmesi, karşı tarafta da bunun tam tersi bir emrin eşleşmesi ile yapılır.

Bir menkulün işlem hacminin azalmasının en büyük sebebi, piyasada olumsuz bir beklenti oluşması ya da şirketle ilgili yeni bir haberin ortaya çıkmasından kaynaklanabilir. İşlem hacminin artması, olumlu yönde olabileceği gibi satışlarda yaşanan artış nedeniyle olumsuz yönde de olabilir. 

 


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