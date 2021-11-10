İkincil piyasa nedir? | Yatırım Sözlüğü

Finansal piyasalarda sık sık duyduğumuz kavramlardan biri olan ikincil piyasa nedir ve ikincil piyasa işlemleri hangileridir? İşte tüm detaylar…

İkincil piyasa, önceden ihraç edilmiş olan menkul kıymetin üçüncü şahıslar arasında alım satım işleminin yapıldığı finansal piyasalardır. Başka bir anlatımla ikincil piyasa; menkul kıymetlerin ilk ihracı sonrası işlem gördükleri piyasa şeklidir. Menkul kıymet niteliğindeki yatırım araçlarının likiditesini artıran ikincil piyasa, bu özelliğiyle birincil piyasa için de talep yaratır ve birincil piyasanın gelişmesine katkıda sağlar.

Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen borçlanma senetlerinin, ihraç sonrası alınıp satıldığı Borsa İstanbul (BİST) Tahvil Bono Piyasası ve Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ile her türlü sabit getirili menkul kıymet işlemleri ikincil finansal piyasaya örnektir.

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