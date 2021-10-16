Güvenli liman ons altın | Yatırım Sözlüğü

Yatırımcıların güvenli limanı olarak bilinen altının ons değeri nedir, Nasıl hesaplanır, ons altın fiyatlarını neler etkiler?

Ons, bir hesaplama türü olmakla beraber, tüm değerli madenlerin hesaplaması için ons birimi ile yapılır. Bu yüzden ekonomi piyasalarında ons oldukça değerlidir. Ons'un sembolü OZ’dur.

Ulusal piyasaların tamamında 1 ons altının gram değeri sabittir ve 1 ons altın 31.10 gram has altın demektir. Ons altın üzerinden gram altının Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanmaktadır. Gram altın fiyatı üzerinden de çeyrek altın ve yarım altının fiyatı hesaplanır.

Altının ons fiyatını ne etkiler?

Altın fiyatları üzerinde en çok etkili olan faktörler olarak dünya enflasyonu, ABD devlet tahvil faizleri, Euro/dolar paritesi, ABD enflasyon oranı, ABD faiz oranları, ABD reel kesim güven endeksi, ham petrol fiyatları, dünya altın rezervi, önemli borsa endeksleri getiri oranları gösterilebilir.

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